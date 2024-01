Os túneis encontrados na sinagoga de Nova York estão relacionados com Epstein?

Os túneis encontrados numa sinagoga de NY tem relação com Jeffrey Epstein? Redes sociais

Uma sinagoga na cidade de Nova York, Estados Unidos, escondia um grande segredo que agora tem gerado muita discussão em todo o mundo. O que foi encontrado lá dentro desencadeou dezenas de teorias assustadoras - algumas relacionadas a Jeffrey Epstein - sobre o que poderia ter acontecido naquele local nos últimos anos.

Os túneis foram descobertos na noite de segunda-feira, 8 de janeiro, graças a um grupo de estudantes judeus que se recusou a permitir que uma equipe de construção preenchesse os ‘buracos’ dentro da sede mundial de Jabad Lubavitch em Crown Heights, localizada em Brooklyn, de acordo com o meio de comunicação internacional Daily Mail.

Vídeos nas redes sociais mostram que coisas estranhas foram encontradas dentro dos túneis da sinagoga, como móveis, roupas e até mesmo um carrinho de bebê e um colchão cheio de sangue, o que levou centenas de internautas a compartilhar teorias aterrorizantes, como o tráfico e abuso de menores de idade nesse local ou a conexão da sinagoga com a rede de pedofilia de Jeffrey Epstein.

Uma das teorias, de acordo com o site Perfil, é que os estudantes cavaram os túneis sob a sinagoga para chegar aos banheiros das mulheres judias ortodoxas, e assim poder observar um ritual de purificação no qual as jovens se submergem nuas em uma piscina para limpar seus corpos após a menstruação.

Até o momento, as autoridades não informaram sobre o que aconteceu debaixo da sinagoga dentro desses túneis, pois as investigações estão apenas começando para esclarecer o caso. Então o que os internautas estão dizendo são apenas especulações.

Como descobriram os túneis?

No final do ano passado, durante o mês de dezembro, o rabino Yehuda Krinsky descobriu que os jovens estudantes haviam escavado esses túneis sob o prédio para acessar outros prédios na mesma rua, depois que vários vizinhos reclamaram de ouvir barulhos estranhos entre as paredes e sob o chão.

Após tomar conhecimento do ocorrido, o rabino tomou medidas de segurança para não colocar em perigo a estrutura da sinagoga nem dos prédios ao redor, decidindo assim preencher com cimento os túneis que os estudantes fizeram durante aproximadamente seis meses.

Estudantes detidos após impedir o fechamento

Assim que viram a equipe de construção chegar, os estudantes judeus se jogaram no chão para impedir que a maquinaria passasse e alguns até entraram nos túneis para evitar que fossem preenchidos com cimento, então as autoridades da sinagoga chamaram a polícia.

A polícia de Nova York deteve 12 pessoas, que estão sob custódia; o rabino afirmou que as autoridades já estão investigando e os estudantes que criaram esses perigosos túneis serão punidos pela sinagoga.