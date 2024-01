Meryl Streep revela qual foi o filme que salvou a indústria do cinema

Emma Stone, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Cillian Murphy foram algumas das personalidades que se deslocaram para o deserto para participar na gala de abertura anual do Festival Internacional de Cinema de Palm Springs. Durante o evento, as estrelas mostraram um tom otimista e expressaram sua gratidão em geral, especialmente após um ano tumultuoso para a indústria, que incluiu duas greves prolongadas e mudanças significativas no cenário dos cinemas e da transmissão online.

Nesta ocasião, enquanto Stone refletia sobre os momentos mais destacados de sua carreira, Streep elogiou Billie Eilish e ‘Barbie’ por sua contribuição em resgatar a indústria cinematográfica durante uma das primeiras paradas da temporada de premiações em Hollywood.

O que disse Meryl Streep sobre o filme ‘Barbie’?

A temporada de prêmios deste ano começa após as diversas greves de roteiristas e atores que ocorreram no verão passado, e também após a notícia encorajadora de que 2023 registrou a melhor bilheteria de fim de ano desde o início da pandemia.

Na gala, Meryl Streep expressou sua gratidão a Billie Eilish e seu irmão e colaborador, Finneas O’Connell, por sua contribuição para o sucesso de bilheteria de ‘Barbie’, que desempenhou um papel fundamental em manter a vitalidade da indústria cinematográfica durante o último verão.

"No verão passado, eles salvaram os filmes e todos os nossos trabalhos", referindo-se aos irmãos Eilish, que por sua vez foram homenageados por sua música 'What Was I Made For', que serviu como a música final e tema não oficial do filme dirigido por Greta Gerwig.

“Eles trouxeram alegria para inúmeras gerações e pessoas de diferentes gêneros. Garotos, vocês estão no auge”, disse também Streep, referindo-se à equipe por trás deste projeto, antes de entregar um prêmio para Carey Mulligan.