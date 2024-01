'Meninas Malvadas' retorna: um guia para pais sobre o filme classificado como PG-13

O sucesso de 'Meninas Malvadas' está de volta, agora com uma reviravolta musical e uma nova geração de estrelas. A Paramount Pictures traz novamente essa história adorada pelos fãs para as telonas, mas antes de levar seus filhos ao cinema, há alguns pontos essenciais a serem considerados.

A nova adaptação, embora mantenha a essência original, recebeu uma classificação PG-13 da Motion Picture Association. A razão inclui "material sexual, linguagem forte e consumo de álcool por adolescentes."

O filme apresenta linguagem forte, incluindo palavras como "dick" e "slut." Além disso, há insinuações de palavrões, reforçando a classificação etária.

Os trajes ousados ​​das Plastics, incluindo visuais provocativos de Halloween, adicionam um toque contemporâneo. A personagem Karen até canta uma música sobre os trajes 'quentes', abordando temas modernos e feminismo.

Bullying e orientação sexual

Como no original, o novo filme destaca fortemente o bullying e a pressão dos colegas no ambiente escolar. Regina lidera a hierarquia, verbalmente atacando colegas, enquanto Cady enfrenta a pressão ao tentar se encaixar.

O filme aprofunda as discussões sobre identidade e orientação sexual, especialmente na história de Janis e Regina. A representação LGBTQIAPN+ é mais evidente, trazendo uma abordagem positiva.

O filme contém cenas de violência moderada, incluindo uma grande briga na escola e referências à morte. Além disso, retrata o consumo de álcool em festas de adolescentes.

Diálogos explícitos sobre sexo na educação física e avanços sexuais sugeridos destacam temas adultos. O filme lida com situações de intimidade de maneira direta.

Antes de entrar no universo de 'Meninas Malvadas' com seus filhos, este guia oferece uma visão abrangente para que os pais estejam preparados para as nuances dessa nova adaptação.