Leo Messi elevou o preço das casas em Miami desde que chegou à MLS

A chegada de Lionel Messi ao Inter de Miami teve um impacto significativo, não apenas no esporte, mas também na economia, pois o jogador causou um grande impacto econômico.

No setor turístico, Leo colaborou, já que agora mais pessoas buscam visitar este Estado, para poder ver uma partida da equipe norte-americana.

Messi aumentou o valor da área onde mora em Miami

No entanto, ele não apenas colaborou nessa parte, mas também valorizou a área onde vive, ou seja, Fort Lauderdale.

O youtuber iraniano Patrick Bet-David comentou em um programa que se beneficiou com a chegada de Messi, pois adquiriu uma propriedade perto de onde o astro vive e já dobrou o seu valor.

Messi returns to Miami to prepare for the season pic.twitter.com/vByudrF2Ke — Lionel Messi Fan Club (@LMessifanclub) January 7, 2024

Além disso, ele confessou que cada vez mais navios passam pela área, pois têm o desejo de conhecer o argentino, ao se tornar uma das atrações do Estado.

“No mercado atual, já ganhei US$ 25 milhões no valor da minha casa. Messi se mudou para o bairro e agora todo mundo quer morar aqui. É uma área cercada em uma ilha, com apenas uma entrada. É uma área muito segura e protegida. Agora que Messi está aqui, as pessoas vêm de barco para ver as casas”, revelou.

Suárez vai se encontrar novamente com Messi

A nova temporada da MLS será especial para o argentino, pois ele se reencontrará com seu grande amigo, com quem jogou no FC Barcelona, Luis Suárez.

O uruguaio encerrou seu contrato com o Grêmio, por isso assinou com o Inter de Miami, o que parece ser a fase final de sua carreira.

Além disso, também se reencontrará com Sergio Busquets e Jordi Alba, com quem também compartilhou vestiário na equipe da La Liga.