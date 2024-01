Kevin Hart afirma estar dentro de uma ‘exposição’ de atores lendários de ação com The Rock, Tom Cruise e Jackie Chan

Ninguém tem certeza se ele disse isso em tom de brincadeira ou se foi sério sobre o assunto. O certo é que Kevin Hart, em uma entrevista exclusiva para a revista People, afirmou estar em uma espécie de ‘exposição’ com atores lendários do cinema de ação, onde discutem temas dos futuros filmes desse lucrativo gênero cinematográfico.

Dentro deste grupo, que aparentemente funciona no WhatsApp, Kevin Hart diz que compartilha impressões com Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Mark Wahlberg, Tom Cruise, Harrison Ford, Jet Li e Jackie Chan, entre outros.

"Sim, Dwayne, Mark Wahlberg, Tom Cruise, Harrison Ford, Jet Li, Jackie Chan. Todos os maiores caras. Sabe, só falamos sobre coisas de ação", disse o ator de 51 anos à revista People.

Agora, depois de se aventurar nas acrobacias do sétimo arte, Kevin Hart começa a se considerar um ‘ator de ação’. Tanto que ele entrou para essa elite secreta.

"É uma conversa realmente secreta, não deveria falar sobre essa conversa com você. Posso me meter em muitos problemas com os outros caras de ação", disse em tom irônico.

“Apenas compartilhamos histórias de ação, é isso que importa. Quando você é do tipo de ação, tem que ter histórias de ação, então nosso bate-papo é sobre trocar histórias de ação e apenas garantir que todos estejam sincronizados, sabe? É disso que se trata”, disse Kevin Hart de forma engraçada, que agora combina sua comédia irresistível com a adrenalina dos filmes de ação.