Jennifer Lopez brilha como Barbie e Ben Affleck é chamado de ‘Ken miserável’

O rosa foi a cor que dominou o Globo de Ouro 2024, no domingo passado, e é evidente a razão. ‘Barbie’ é a aposta forte da temporada de premiações importantes do circuito do melhor do cinema e televisão, e o tom rosa está muito em alta na moda. Jennifer Lopez não poderia ficar mal e estava muito bonita.

Como uma Barbie totalmente real, elegante e bonita com a postura de uma dama, Jennifer Lopez comentou que é fã do filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, de suas mensagens e ideais em favor das mulheres.

Ben Affleck e Jennifer López Getty images (Christopher Polk/Golden Globes 2/Golden Globes 2024 via Getty Ima)

Sempre cheia de glamour e estilizada, ela compareceu ao lado de seu marido, Ben Affleck, que mais uma vez foi alvo de críticas nas redes sociais, por aparecer com uma nova aparência infeliz. Esta não é a primeira vez que ele é criticado ao ser visto ao lado de Jennifer Lopez em uma premiação, mas isso acontece depois de terem sido flagrados discutindo em público, na véspera de Ano Novo.

“Ele parece miserável o tempo todo”

Ben Affleck estava presente para subir ao palco junto com Matt Damon para apresentar seu filme ‘Air’, indicado como melhor filme ou comédia, enquanto Jennifer Lopez aproveitou para promover seu próximo álbum que está a poucos dias de seu lançamento.

Deveria ser uma combinação de emoções positivas, mas na sua chegada, as câmeras gravaram um casal não tão particularmente encantado, o que os fãs acreditam ser mais do que o habitual acontece com Ben Affleck.

Embora JLo pareça divina e alegre, exibindo sua beleza incomparável com um vestido cheio de glamour e elegância, seu marido é um contraste total que os fãs já acham engraçado.

Tanto que, aproveitando o visual barbiecore de Jlo, muitos o chamaram de “Ken miserável”.