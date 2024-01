Jason Momoa destaca a importância ambiental em novo filme 'Common Ground'

Jason Momoa, aos 44 anos, destaca que ser pai é um dos motivos por trás de sua paixão por proteger o meio ambiente. Durante a estreia de 'Common Ground', um novo documentário sobre a necessidade de práticas agrícolas sustentáveis, o ator de 'Aquaman' compartilhou sobre ensinar aos filhos a importância de um estilo de vida consciente.

O pai de dois filhos, Nakoa-Wolf Manakauapo, 15 anos, e Lola Iolani, 16 anos, frutos de seu relacionamento anterior com Lisa Bonet, expressa seu desejo de que as futuras gerações levem a causa ambiental ainda mais a sério. Ele destaca a exibição do documentário na escola dos filhos como parte desse esforço.

Momoa ressalta: "quero que a próxima geração leve isso ainda mais a sério. E alguns estão, mas você só precisa lidar com o que faz sentido para você, e isso me impulsiona. É para isso que estou lutando."

Lições de vida para os filhos

Em uma entrevista anterior à revista 'Men's Health', Momoa compartilhou como ensina seus filhos a enfrentar desafios. Ele destaca que é importante entender que "é normal cair" e encoraja seus filhos a superar obstáculos, inclusive através da escalada.

Momoa enfatiza: "não há nada que valha a pena se não for difícil e não for uma luta. Cair é ótimo, você cai, levanta e tenta de novo. É assim que você terá sucesso."

O ator, também padrasto da filha de Bonet com Lenny Kravitz, Zoë Kravitz, destaca a importância de modelos positivos na vida de seus filhos. Jason Momoa, além de sua carreira no entretenimento, busca inspirar as próximas gerações, transmitindo valores conscientização ambiental.