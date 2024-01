James Gunn deseja que Margot Robbie volte a interpretar Arlequina

A icônica interpretação de Margot Robbie como Arlequina deixou uma marca permanente no universo cinematográfico da DC. Embora James Gunn e Peter Safran enfrentem o desafio de redesenhar o universo da DC nas telonas, a possibilidade de Robbie deixar de ser Arlequina não parece agradar aos fãs e aparentemente também não agrada ao próprio James Gunn.

A abordagem multiverso adotada pela DC Studios em seu universo cinematográfico permite a possibilidade de explorar diversas interpretações e versões de personagens. Gunn, que atualmente está imerso em seu primeiro filme dentro do Universo DC, intitulado ‘Superman: Legacy’, expressou seu desejo de trabalhar novamente com Robbie, seja retomando o papel de Arlequina ou explorando outro personagem.

Margot Robbie pode voltar à DC graças a James Gunn

A primeira vez que vimos Margot Robbie como a colorida vilã foi em 2016, na primeira versão de ‘Esquadrão Suicida’. Desde então, ela sobreviveu ao remake e liderou seu próprio filme ao lado de outras anti-heroínas dos quadrinhos, conquistando o afeto dos fãs no processo.

Gunn respondeu aos comentários em X (anteriormente chamado de Twitter) sobre o assunto afirmando: “não falei com a Margot sobre a Arlequina por um longo tempo. Mas adoraria trabalhar com ela novamente como Arlequina ou como outro personagem.” Isso deixou os fãs muito animados.

Apesar da declaração de Gunn, Margot Robbie tem mostrado uma posição ambivalente em relação a interpretar novamente Arlequina. Em uma entrevista com a ‘Variety’, a atriz compartilhou sua visão de Arlequina como uma personagem que poderia passar de atriz em atriz, semelhante a outros papéis masculinos icônicos.

O que Margot Robbie espera para Arlequina

Com relação à sua visão para a personagem, Robbie comentou para a ‘Variety’: “eu sempre quis que a Arlequina fosse um personagem que passa de atriz em atriz, assim como outros personagens masculinos icônicos. Esse sempre foi o meu sonho para ela”.

Embora Robbie não descarte a ideia de interpretar Arlequina novamente, ela também espera que outras atrizes assumam o desafio, destacando a versatilidade da personagem. A incerteza sobre o futuro de Arlequina no próximo capítulo do DCU, ‘Deuses e Monstros’, ainda está no ar, mas não se sabe se a visão de Robbie está de acordo com os planos do estúdio.

O certo que o papel é de Lady Gaga na nova versão de ‘O Coringa’, ao lado de Joaquin Phoenix.