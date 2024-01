Jacob Elordi substituirá Andrew Garfield no ‘Frankenstein’ de del Toro

O ator Jacob Elordi estará substituindo Andrew Garfield em seu papel como a ‘criatura’ de Frankenstein no próximo filme de Guillermo del Toro. De acordo com o ‘Showbiz’, Garfield deixou o projeto devido a conflitos de agenda.

De acordo com esta nova informação, Garfield se retirou do filme do diretor mexicano devido a conflitos de agenda, incluindo também um projeto em que interpretará Carl Sagan, o famoso cientista e divulgador americano. Elordi agora foi chamado para substituir a estrela de ‘O Espetacular Homem-Aranha’ como o monstro de Frankenstein, o que causou algum tumulto nas redes sociais devido à tríade perfeita que já havia sido estabelecida entre Garfield, Mia Goth e Oscar Isaac, os outros dois protagonistas.

Expectativas muito altas

O filme de Frankenstein é um sonho tornado realidade para Del Toro, que em ocasiões anteriores já declarou que o romance de Mary Shelley é o seu favorito. O próprio diretor declarou para o ‘Collider’ há alguns meses que este filme é um sonho para ele:

“Estou fazendo ‘Frankenstein’. Estamos trabalhando nisso, começamos a filmar em fevereiro. É um filme que eu queria fazer há 50 anos, desde que vi o primeiro ‘Frankenstein’ e tive uma epifania. Basicamente, é um filme que requer muito crescimento e muitas ferramentas que eu não poderia ter feito há dez anos, há 20 anos, e agora sou corajoso o suficiente ou louco o suficiente ou algo assim, e vamos enfrentá-lo”, disse o mexicano.

Guillermo del Toro é muito conhecido por sua afinidade com histórias de monstros ou seres ‘estranhos’ que fogem do padrão usual, além de ter uma inclinação especial pelos efeitos práticos de maquiagem em vez dos efeitos digitais que se tornaram comuns na indústria nas últimas duas décadas.