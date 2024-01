Ariana Grande lança novo single e retoma seu poder

Ariana Grande está de volta com tudo, e ela mostra isso em seu mais recente videoclipe, 'Yes, And?'. A estrela pop não apenas entrega uma música envolvente, mas também uma mensagem ousada, questionando as expectativas alheias sobre sua vida.

No lançamento da primeira faixa de seu sétimo álbum, Ariana Grande surpreende com 'Yes, And?'. O videoclipe, dirigido por Christian Breslauer, é um manifesto visual que desafia críticas e especulações sobre a vida da artista.

Ao adentrar 'The Loft' no videoclipe, Ariana confronta o fofoqueiro círculo da indústria musical, transformando a narrativa. Com coreografias envolventes e um sorriso indiferente, ela reivindica seu espaço, sugerindo que sua vida se tornou uma forma de arte performática, mas uma em que ela dita as regras.

A antecipação e a resposta dos fãs

Ariana Grande começou a provocar seu novo trabalho em dezembro, compartilhando imagens de estúdio no Instagram. O anúncio de 'Yes, And?' na segunda-feira gerou grande entusiasmo entre os fãs e até mesmo entre colegas de destaque, como Nicki Minaj.

A estrela, que em breve interpretará Glinda na adaptação cinematográfica de 'Wicked', não apenas entrega uma música envolvente, mas também se posiciona de forma poderosa no videoclipe, rejeitando críticas e celebrando sua autenticidade. O lançamento representa não apenas um novo capítulo musical, mas um reafirmar de sua identidade artística.