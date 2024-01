A história por trás de “Día de enero”, de Shakira: a cantora dedicou-a a um ex

“Eu encontrei vários arranhões que te fizeram por aí, mas meu amor louco é o seu melhor médico. Vou curar sua alma em luto, vou deixar você como novo e tudo vai passar, logo verá o sol brilhar”, entoa Shakira na música, referindo-se ao apoio que dava ao seu então parceiro naquela época.

Em outro verso do single, a vencedora do Grammy reforça isso ao cantar: “e mesmo que você tenha sido um estrangeiro até em seu próprio país”. Ela também destaca suas diferenças ao falar com a frase: “se eu te digo, ‘como você diz?’, você ainda diz, ‘o que você diz?’ E chora de emoção, ouvindo um bandoneón”.

Além disso, a artista deixa clara suas intenções com a música dedicada ao seu ex-namorado ao confessar: “conheço a razão que faz doer seu coração, por isso quis fazer essa música para você”.

Apesar do amor e devoção demonstrados por Shakira em “Día de enero” e em outras músicas dedicadas a De la Rúa, as coisas entre eles não funcionaram e colocaram um ponto final em sua história de amor em 2011.

Shakira então lançou um comunicado anunciando a separação e deixou claro que estavam se separando de forma amigável. "Antonio continua atento aos negócios e aos interesses da minha carreira...", declarou.

"Nós avançamos como parceiros, trabalhando lado a lado e em estreita comunicação. Nossa amizade e compreensão são inquebrantáveis e indestrutíveis", acrescentou no texto.

No entanto, tudo se complicou em 2012, quando De la Rúa a processou solicitando uma quantia substancial de dinheiro por ter - segundo ele - contribuído para o seu sucesso internacional. Shakira venceu o caso.

Apesar de tudo, numa entrevista em 2013, ele expressou com amor pela sua famosa ex. “Da minha parte, não há nenhuma pendência pessoal com Shakira. Vejo-a feliz e isso me faz feliz”, disse na ‘W Radio’.

“Ele alcançou muitas coisas que queria, como formar uma família. Só posso desejar-lhe tudo de melhor (...). Para mim, é uma alegria vê-la bem, suponho que para ela será o mesmo”, concluiu.

Tags