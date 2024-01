‘The Mandalorian’ vai ter novo filme para aumentar saga de ‘Star Wars’

The Mandalorian Disney Plus

Pedro Pascal terá um 2024 cheio em sua agenda. Além de filmar a nova temporada de ‘The Last of Us’, a Disney Entertainment acaba de anunciar que as gravações do filme ‘The Mandalorian’ começarão ainda este ano.

De acordo com o que é informado no site oficial de ‘Star Wars’, a Lucasfilm dá a Jon Favreau o papel de diretor, um velho conhecido desta série. Kathleen Kennedy e Dave Filoni o acompanharão na produção executiva do filme de Grogu e Mando. A filmagem, eles anunciam, começará na segunda metade de 2024.

“Eu adorei contar histórias ambientadas no mundo rico criado por George Lucas”, disse Favreau, segundo o site oficial de ‘Star Wars’. “A perspectiva de trazer o Mandalorian e seu aprendiz Grogu para a telona é extremamente emocionante”, acrescentou.

“Jon Favreau e Dave Filoni introduziram em ‘Star Wars’ dois personagens novos e adorados, e esta nova história se encaixa perfeitamente nas telonas”, afirmou a produtora e presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

‘The Mandalorian & Grogu’, o que parece ser o nome oficial do filme, liderará a lista de filmes em desenvolvimento da Lucasfilm, que também inclui filmes dirigidos por Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold e Dave Filoni, que também está atualmente desenvolvendo a segunda temporada de ‘Ahsoka’.

Trata-se de uma jogada estratégica para expandir o universo cinematográfico de ‘Star Wars’, com este spin-off de uma das histórias mais bem-sucedidas em formato de série, que pertence à franquia das guerras das galáxias. O filme deverá ser lançado em 2025, mas a data ainda não foi confirmada.