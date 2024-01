Terra e Paixão: Jonatas tem seu destino acertado no final da novela da Globo

Muita coisa está por vir na última semana de Terra e Paixão. Entre os desfechos felizes está o de Jonatas (Paulo Lessa). O personagem não vai terminar a novela escrita por Walcyr Carrasco casado com a protagonista Aline (Barbara Reis).

Ao que tudo indica, o filho de Gentil (Flavio Bauraqui) termina a novela das 21 horas com Graça (Agatha Moreira), mesmo demonstrando durante toda a história que era apaixonado por Aline, que deve ficar com Caio (Cauã Reymond).

Com isso, a dúvida entre qual seria o final do personagem acabou. Em setembro, segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a sinopse colocava que Aline estava dividida entre Caio e Jônatas86yh8, mas parece que tudo está resolvido.

Terra e Paixão: Jonatas (Paulo Lessa) termina a novela ao lado de Graça (Agatha Moreira) (João Miguel Júnior/Globo)

“Eles vivem um romance. Mas a grande decisão no final da novela será saber com quem ela fica: Jonatas ou Caio”, escreveu Carrasco no documento de apresentação da trama, assim como afirma a publicação.

Mas, no final de Terra e Paixão, Jonatas não consegue despertar o amor da protagonista e se rende à paixão de Graça, que muda completamente de personalidade e começa a ganhar mais espaço na novela da Globo.

Rodrigo Lombardi entra na última semana

Terra e Paixão: Rodrigo Lombardi foi chamado para o fim da novela (Divulgação/Globo)

Terra e Paixão começa sua última semana, mas ainda dá tempo de colocar um novo personagem na novela da Globo. Antes que a emissora colocasse um ponto final, Rodrigo Lombardi foi escalado para fazer uma participação especial na trama das 21 horas. Sua estreia foi no capítulo desta sexta-feira (19).

Sem ainda muitos detalhes, o personagem do ator, que também esteve em Travessia (2022), está envolvido no desfecho de histórias importantes. A expectativa é que ele se envolva nos finais de Antônio (Tony Ramos), Irene (Glória Pires), Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis).

