Terra e Paixão: após sequestro, este é o destino de Irene no final da novela

Pires) vai tentar sequestrar o filho de Graça (Agatha Moreira), mas não terá tanto sucesso. Porém, depois de um tempo a vilã de Terra e Paixão consegue raptar o bebê e fugir de Nova Primavera. Acontece que ela será capturada pela polícia e deve permanecer atrás das grades no final da novela da Globo.

Após conseguir sequestrar Danielzinho, a polícia da cidade descobre o paradeiro da vilã e cerca o local, dificultando a fuga da megera. Só que ela dispara em uma corrida sem fim, deixando todos para trás.

Essa será a segunda vez que Irene captura a criança dos braços da mãe, na primeira a vilã não teve muita sorte e voltou para casa para pensar em como seguir com seu plano cruel. Agora, a personagem de Gloria Pires em Terra e Paixão procura Vinícius (Paulo Rocha) e diz que pretende reatar o relacionamento.

Terra e Paixão: Irene rouba filho de Graça nos últimos capítulos da novela da Globo (Manoella Mello/Globo)

O geólogo finge aceitar e se depara com ela segurando o bebê nos braços. Vinícius tenta convencê-la a desistir do plano de sumir com a criança, mas Irene diz que não, deixando tudo mais complicado.

“Você tá achando que eu estou louca, eu sei! Mas eu não estou, não. A Graça inventou essa história de que o Danielzinho é filho do Marino (Leandro Lima), mas é mentira. Ela fez isso só pra me afastar do meu bebê!”, fala Irene, achando que este é seu neto biológico.

Terra e Paixão: Graça (Agatha Moreira) detona Irene (Gloria Pires) na última semana da novela; vilã sequestra bebê (Léo Rosario/Globo)

O geólogo avisa a polícia sobre o esconderijo de Irene em Terra e Paixão. Em cenas da última semana da novela da Globo, os agentes vão até o local junto com o delegado Marino, que cerca a bandida, mas ela diz que não vai entregar a criança. Porém, de repente, ela muda de ideia ao ver Graça desesperada.

Irene não chega a ser presa, neste momento, pela polícia. Ela consegue escapar ao entrar no hotel onde estava e é dada como foragida.

