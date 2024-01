“Que idiota”: a reação de Taylor Swift no Globo de Ouro 2024

Para muitos, não foi nenhuma surpresa que a atriz Emma Stone tenha ganhado o Globo de Ouro de melhor atriz. Seu trabalho no filme ‘Poor Things’ tem sido elogiado pela crítica; o filme é uma alegoria política hilária que convida à reflexão sobre os desejos dos homens e a independência das mulheres.

A noite deste domingo, 07 de janeiro, no hotel Beverly Hilton (Califórnia) foi uma prévia do que acontecerá no Oscar. Além dos aplausos, a cerimônia testemunhou um grande gesto de amizade por parte de Taylor Swift e Jennifer Lawrence.

Na interação com a mídia, um jornalista perguntou a Stone se ela observou a ovação que a cantora Swift recebeu ao levantar o prêmio memorável. A co-protagonista de 'Birdman' comentou: "que idiota".

A resposta irônica não poderia ter sido mais agradável, pois revela a grande amizade que essas mulheres bem-sucedidas construíram. Elas têm estado juntas por quase duas décadas e cada uma de suas conquistas é celebrada igualmente.

Além disso, Lawrence disse às câmeras ao anunciar a vencedora: "se eu não ganhar, eu vou embora daqui", para imediatamente levantar os braços com a vitória de Emma Stone.

Da mesma forma, a amizade deles veio à tona; esses gestos deram um toque especial aos considerados melhores prêmios para a sétima arte.

‘Pobres Criaturas’

O filme é uma versão um pouco diferente da clássica história de Frankenstein de Mary Shelley (que supostamente a escreveu quando era apenas uma adolescente), onde o "monstro" é na verdade uma mulher chamada Bella Baxter, que acorda depois de um transplante de cérebro que a deixa tendo que aprender a ser uma humana adulta do zero.