Paris Hilton se abre sobre seu nome na lista Epstein

No meio da revelação da lista de pessoas ligadas ao falecido magnata Jeffrey Epstein, acusado de agressão sexual a menores de idade, vários nomes de figuras proeminentes vieram à tona, gerando tensões e especulações. Paris Hilton, a icônica socialite e empresária americana, se viu envolvida na polêmica quando questionada sobre sua suposta presença na mansão de Epstein.

O caso Epstein revelou nomes de personalidades como Michael Jackson, Donald Trump e Stephen Hawking, que estão na lista de visitantes da mansão do magnata, onde se presume que ocorreram a maioria dos abusos a menores. A pergunta sobre a possível conexão de Paris Hilton com Epstein gerou controvérsia e críticas nas redes sociais.

Paris Hilton reage à sua suposta aparição na lista de Epstein

O questionamento ocorreu durante sua recente visita a Monterrey em 6 de janeiro, e em um encontro com a imprensa, Paris Hilton compartilhou sua empolgação por estar no México e apresentar sua nova coleção de joias com a marca NICE. No entanto, sua alegria desapareceu abruptamente quando foi questionada sobre sua presença na lista de Epstein.

A empresária mudou sua expressão e evitou dar uma resposta direta, enquanto alguns colaboradores sugeriram não abordar perguntas relacionadas ao delicado assunto. É importante ressaltar que Paris Hilton não está na infame lista de Epstein, e sua reação evasiva pode ser atribuída ao desconforto que envolve o tema na sociedade estadunidense.

A menção de celebridades em relação ao caso tem causado desconforto, e muitas figuras públicas preferem não abordar o assunto em público. Paris Hilton, conhecida por sua participação em reality shows e por ser uma das pioneiras em transformar seu nome em uma marca, enfrentou várias polêmicas ao longo de sua carreira.

Paris Hilton evita falar sobre o tema Epstein

Desde os seus primeiros passos na cena pública, tem sido objeto de atenção midiática, enfrentando críticas e elogios. A sua vida pessoal e profissional tem sido acompanhada de perto, mas até ao momento, não há provas da sua participação em atividades ilícitas relacionadas com o caso Epstein.

Hilton junta-se à lista de celebridades indiretamente ligadas ao caso Epstein. Embora a socialite não esteja envolvida diretamente até o momento, a mera menção do assunto continua gerando tensões e testando a capacidade das figuras públicas de lidar com a controvérsia.