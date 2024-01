Ozzy Osbourne elogia cover de 'War Pigs' de T-Pain: 'por que não me chamaram?'

O lendário Ozzy Osbourne expressou sua admiração pelo rapper T-Pain após assistir à sua performance da clássica 'War Pigs' do Black Sabbath. O Príncipe das Trevas, aos 75 anos, elogiou T-Pain no X (anteriormente conhecido como Twitter) e questionou por que não foi chamado para participar.

Em um tweet, Ozzy declarou: "esta é a melhor cover de 'War Pigs' de todos os tempos." Ele complementou: "por que vocês não me chamaram?" Expressando seu apreço pela homenagem inesperada.

T-Pain, conhecido como Faheem Rasheed Najm, respondeu humildemente ao elogio de Ozzy, afirmando: "você está sempre convidado. No topo da lista, toda vez!! Muito obrigado. Significa muito vindo da grandeza em pessoa 🙇🏿‍♂️."

This is the best cover of “War Pigs” ever. Why didn’t you guys call me? https://t.co/yf0IjUninA — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 10, 2024

Origens do cover

O cover de 'War Pigs' faz parte do álbum de covers de T-Pain, lançado em março de 2023. O projeto, intitulado 'On Top of the Covers', apresenta suas interpretações únicas de clássicos, demonstrando sua versatilidade musical. T-Pain destacou que o álbum era um projeto pessoal há muito desejado.

O rapper, que já mostrou sua voz natural ao vencer a primeira temporada de 'The Masked Singer' em 2019, continua a surpreender os fãs. Recentemente, lançou uma versão ao vivo do álbum de covers, intitulada 'On Top of the Covers (Live From The Sun Rose)', como um presente de Natal para seus fãs.