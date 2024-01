Netflix: o filme de terror arrepiante que dura 90 minutos e que você deve assistir antes que seja removido

'Atividade Paranormal: Ente Próximo' (YouTube: Tráilers con Doblaje Español Latino by Soldier Boy)

Ao iniciar 2024, grandes mudanças chegam às plataformas como Netflix, que estão constantemente renovando suas coleções com novas propostas para os assinantes. Nas próximas semanas, novas séries, documentários e filmes chegarão, enquanto alguns títulos dirão adeus ao gigante do streaming para dar espaço a outros longas-metragens.

Netflix: o filme de terror de 90 minutos que dirá adeus nos próximos dias no catálogo do gigante do streaming

Atualmente, há um filme de terror que será removido da Netflix nas próximas semanas. É uma produção que faz parte de uma reconhecida saga de terror que tem cativado milhares de fãs ao redor do mundo desde o seu lançamento em 2021.

No próximo dia 19 de janeiro, a Netflix removerá de seu catálogo o filme ‘Atividade Paranormal: Ente Próximo’, dirigido por William Eubank. Trata-se de um longa-metragem de suspense e terror que faz parte da franquia “Atividade Paranormal”, que começou em 2007. Tem uma duração de 98 minutos, o que se traduz em tempo suficiente para manter os espectadores grudados no sofá.

‘Atividade Paranormal: Ente Próximo’ é um dos filmes mais assistidos na Netflix

É um filme estrelado por Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert, Henry Ayres-Brown e Tom Nowicki, que dão vida a uma trama que conta a história de uma mulher que, ao investigar o passado de sua família, começa a vivenciar experiências paranormais. Ela havia sido abandonada por sua mãe e, durante a investigação, descobre algumas conexões com uma comunidade Amish, mas com situações inesperadas.

‘Atividade Paranormal: Ente Próximo’ é um dos filmes mais assistidos do seu gênero na Netflix, com críticas muito boas desde o seu lançamento. “Um filme de terror interessante e satisfatório disfarçado de documentário”, afirmou o IndieWire, enquanto o The Wrap afirmou: “O último ato é assustador e eficaz”.