Nem Piqué assustou fã perseguidor! Assediador de Shakira enviava coisas ‘perturbadoras’ para conquistá-la

No início de abril de 2023, Shakira se despediu de Barcelona para começar uma nova vida longe do tumulto que sua separação de Gerard Piqué trouxe para sua vida, sendo perseguida por paparazzi e mídia em busca de conhecer mais sobre sua versão da história, que envolvia uma terceira pessoa.

Miami tornou-se uma nova esperança para a colombiana, onde ela começaria uma nova vida ao lado de seus filhos, buscando a paz que tanto precisava e curando a dor que lhe causou sua separação, que, como ela mesma descreveu, tentou exorcizar os demônios que a infidelidade do jogador de futebol com Clara Chía Martí deixou.

No entanto, a cantora de 'TQG' tinha estado vivendo alguns dos momentos mais angustiantes depois que um homem estava constantemente à espreita dela, procurando a todo custo se aproximar de Shakira através de mensagens perturbadoras e presentes que acabaram causando pânico à compositora.

Homem que assediava Shakira é detido

De acordo com informações divulgadas por diversos meios de comunicação, a equipe da cantora e compositora vinha denunciando o assédio de um homem, temendo pela integridade de seus filhos. Foi somente quando, finalmente, em 8 de janeiro, as autoridades americanas conseguiram detê-lo nas proximidades de sua residência.

Trata-se de Daniel John Valtier, de 56 anos, natural de El Paso, Texas, que há algum tempo vinha assediando Shakira através de mensagens perturbadoras nas redes sociais e presentes tanto para a cantora como para seus filhos.

De arrepiar! Perseguidor de Shakira fazia isso para se aproximar dela

Nas suas redes sociais, o homem identificado como D.J.V. escreveu em uma publicação em 9 de outubro de 2023, sua conta também tem mais postagens sobre Shakira: "Quando eu me casar com Shakira, vou adotar as crianças. Ela quer ser americana como o pai dela e compartilhar o resto da vida dela comigo. Vamos ser donos de um negócio de caminhões, cantar músicas, promover, gerenciar e possuir uma corporação de fabricação de roupas em todo o mundo...".

Com selfies, o homem natural do Texas sempre acompanhava suas postagens com temas de Shakira, como 'Hips Don't Lie', 'Suerte' e 'Copa Vacía'.

A isso se soma Daniel John Valtier, que enviava para a casa de Shakira garrafas de vinho, chocolates e até brinquedos para Milan e Sasha. Também se diz que ele enviava cartas hostilizando a colombiana, além de afirmar que mantinha um relacionamento com ela.

O assediador de Shakira já enfrentava acusações anteriormente, pois tinha uma multa de 2.500 por alugar um carro com o objetivo de 'fraudar'. Até o momento, desconhece-se qual seria a pena que ele enfrentaria pelo assédio à cantora.