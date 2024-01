Não aguentou? Justin Timberlake toma uma decisão radical após o caso de Britney Spears

Justin Timberlake juntou-se à lista de famosos cancelados em 2023, depois que Britney Spears lançou seu livro ‘A Mulher em Mim (The Woman in Me), onde fez revelações fortes sobre o que foi seu relacionamento polêmico entre 1999 e 2002.

A princesa do pop revelou como foi obrigada pelo cantor a fazer um aborto depois de engravidar dele, pois ele não estava preparado para ser pai. Suas palavras causaram grande indignação entre seus seguidores e Justin foi cancelado e até insultado em suas redes sociais.

"Amava muito o Justin. Sempre esperei que um dia tivéssemos uma família juntos. Isso seria muito antes do que eu tinha previsto. Mas o Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos preparados para ter um bebê em nossas vidas, que éramos jovens demais", disse Spears.

Justin Timberlake e a nova medida que tomou após receber duras críticas

Embora tenham se passado alguns meses desde o lançamento das memórias de Britney, o ex-membro do NSYNC permaneceu em silêncio e, apesar de ter limitado seus comentários no Instagram, agora tomou uma decisão drástica.

Parece que Justin Timberlake ainda está lidando com duras críticas de rejeição por ter submetido Britney Spears a uma situação terrível, apesar dela não querer, e também por tê-la enganado e humilhado em várias ocasiões.

A situação causou grande prejuízo na carreira do cantor, ator e dançarino, que tinha planejado lançar nova música e até mesmo um álbum em 2024, por isso seus planos podem estar em declínio.

Justin Timberlake O cantor deletou suas publicações (Instagram)

E agora os usuários notaram que Timberlake tomou a decisão de apagar todas as suas postagens em sua conta no Instagram, onde ele tem pelo menos 72 milhões de seguidores. A única coisa que ele deixou foi sua fotografia de perfil, onde é possível ver seus olhos enquanto ele se olha no espelho.

Junto com sua esposa Jessica Biel e seus filhos: Silas, de 8 anos, e Phineas, de 3, ele decidiu escapar do caos em que estava envolvido ao tirar umas férias no México. Além disso, em meados de dezembro, o casal exibiu em suas contas do Instagram seus looks para comparecer à inauguração do novo hotel de 3,7 bilhões de dólares em Las Vegas, The Fountainbleu.