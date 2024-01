Margot Robbie e Emma Stone são inimigas? Veja como surgiu a ‘rivalidade’ que divide os fãs

A 81ª edição do Globo de Ouro, realizada no The Beverly Hilton, continua sendo muito comentada, principalmente pelas surpresas da noite. Embora se esperasse que fosse uma grande noite para ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’ acabou ‘roubando’ os prêmios que ‘Barbie’ tinha ‘assegurado’.

Emma Stone venceu Margot Robbie e levou para casa o prêmio de Melhor Atriz em um Filme Musical ou Comédia por ‘Poor Things’, que também levou o prêmio de Melhor Filme - Musical ou Comédia no Globo de Ouro de 2024. Essas foram duas vitórias ‘roubadas’ de ‘Barbie’, o que reacendeu a discussão sobre a suposta rivalidade entre Stone e Robbie.

‘Poor Things’, que parodia o mito de Frankenstein, é protagonizado por Emma Stone como Bella no filme, uma mulher da época vitoriana que recebeu um cérebro de feto para ser trazida de volta à vida. Os críticos e o público apreciaram muito sua atuação no filme.

A atuação de Stone recebeu elogios da crítica e previa-se que teria uma competição acirrada com Robbie, cujo papel em ‘Barbie’ também atraiu atenção mundial. O filme, dirigido por Greta Gerwig, quebrou vários recordes e arrecadou 1,44 bilhões de dólares em todo o mundo. No entanto, ‘Barbie’ não saiu de mãos vazias, pois ganhou o prêmio por realizações cinematográficas e de bilheteria, enquanto a música ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish e Finneas O’Connell, que aparece no filme, ganhou o prêmio de Melhor Canção Original - Filme.

Assim tem sido a suposta rivalidade entre Emma Stone e Margot Robbie desencadeada pelos fãs

Emma Stone é uma das atrizes queridinhas de Hollywood por seu carisma e grande simplicidade. Apesar de não ser muito ativa nas redes sociais, ela surpreende na tela com um novo talento. Não importa se é um filme de comédia como ‘Easy A’, voar entre arranha-céus ao lado do próprio ‘Homem-Aranha’ ou cantar e dançar como em ‘La La Land’, Emma deixa claro que está disposta a estar no topo.

Por sua vez, Margot Robbie fez um grande nome em filmes como ‘Era uma Vez em Hollywood’, ‘O Lobo de Wall Street’ e ‘Eu, Tonya’, além de ter se apropriado do papel de Harley Quinn à sua maneira, dando-lhe sua própria essência e se tornando uma das figuras femininas favoritas do momento.

O problema se desencadeou por comentários que diziam que os únicos papéis que Margot poderia conseguir eram aqueles que Stone rejeitava.

Em 2015, Robbie já estava ganhando reconhecimento por sua participação no filme ‘O Lobo de Wall Street’, mas no ano seguinte, passou despercebida no filme ‘Tarzan’, que originalmente seria protagonizado por Emma Stone. Alguns anos depois, ambas as atrizes voltaram a ser comentadas porque Stone recusou participar do filme ‘Babylon’ devido a conflitos de agenda, o que deu a oportunidade a Margot Robbie. Embora o filme tenha recebido várias indicações e prêmios, as opiniões sobre a atriz foram muito divididas.