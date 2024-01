Kristen Stewart revela: ''Crepúsculo é um filme muito gay, é tudo sobre opressão''

A atriz Kristen Stewart, conhecida por seu papel como Bella Swan na franquia 'Crepúsculo', lançou uma nova luz sobre o sucesso que a tornou uma estrela. Em uma entrevista à 'Variety', Stewart, agora com 33 anos, expressou uma perspectiva única sobre a natureza "muito gótica e gay" da série.

Stewart compartilhou sua visão sobre a homossexualidade subjacente em 'Crepúsculo', destacando a presença de Taylor Lautner, Robert Pattinson e ela mesma no elenco. Ela enfatizou que o elemento gay na história era "oculto e não aceitável". A atriz associou a temática do filme à autora mórmon Stephenie Meyer, descrevendo-a como uma "inclinação gótica e gay" centrada na opressão e no desejo autodestrutivo.

Potencial queer

Apesar dos relacionamentos românticos predominantes serem heterossexuais na série, Stewart sugeriu a possibilidade de queer em 'Crepúsculo', afirmando que "só consegue ver agora" essa camada. Ela especula que, embora não tenha começado dessa forma, sua presença na produção contribuiu para essa interpretação.

Stewart já havia compartilhado suas lutas na definição de sua sexualidade durante a ascensão à fama com 'Crepúsculo'. Em 2019, ela mencionou em entrevista à Associated Press que sentia uma grande responsabilidade em relação à sua identidade sexual naquela época e que, agora, é libertador não ter que se definir rigidamente.

Atualmente noiva da roteirista/atriz Dylan Meyer, Stewart celebra a aceitação de quem é e elogia jovens estrelas de Hollywood por não se limitarem a rótulos. Ela destaca a liberdade que a nova geração tem para se expressar e escolher seu caminho sem complexidade.