Jojo Todynho furiosa após aula de natação; cantora explica detalhes na web

Jojo Todynho elogiou o professor de natação, mas optou em deixar as aulas por enquanto. Acontece que a famosa percebeu que não teria privacidade para fazer os seus exercícios depois que o local usou fotos dela para se promover, deixando a cantora irritada.

“Professor maravilhoso, adorei conhecer ele, muito paciente, me ensinando tudo, estava muito feliz, mas aconteceu essa coisinha chata e não voltarei mais lá”, disse a contratada da TV Globo.

Mesmo desistindo da escola de natação, Jojo Todynho disse que não vai abandonar a atividade física . “Eles simplesmente pegaram a minha foto sem autorização e, além de postar nos stories, postaram no feed deles fazendo propaganda. Enfim, estou chateada porque é do lado da minha casa”, afirmou a cantora.

Dores por todo o corpo

Em um momento desabafo, Jojo disse que estava com o corpo todo dolorido depois das aulas de natação: “Estou com as pernas [doendo tanto] que parece que juntaram e deram uma coça, abdômen dói, tudo dói, mas isso é por causa da natação”.

Segundo Todynho, o espaço é perto de sua casa, o que facilitaria na rotina, mas agora é hora de procurar outra academia: “Estou vendo outro lugar para eu poder fazer aula de natação. As pessoas não perguntam se podem, elas tiram sua privacidade e perdem o cliente também, porque lá eu não volto mais”, relatou.

Vale destacar que na TV, Jojo Todynho segue comentando sobre tudo que acontece no BBB 24.

Jojo segue treinando

Após bariátrica, Jojo Todynho não vai para o crossfit (Reprodução/@jojotodynho)

Além da natação, Jojo Todynho segue malhando na academia e, após cinco meses da cirurgia bariátrica, a cantora já perdeu 46 kg e está se esforçando para mais. Nesta sexta-feira (12), Jojo fez seu tradicional post motivacional e recebeu diversos elogios dos seguidores.

Na publicação, Jojo compartilhou duas fotos na academia: uma bebendo água e a outra deitada no chão após os exercícios. “Hidrate-se, treine, se admire”, escreveu. Já nos comentários, Jojo ganhou outro apelido por causa desta nova era fitness. “Não é mais JoJo Todynho, agora é JoJo Whey”, brincou um seguidor.

