Jennifer Lopez revela a razão pela qual Ben Affleck sempre parece “infeliz”. Há uma crise?

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram: @jlo / Captura de tela do Grammy (Instagram: @jlo / Captura de pantalla Gramy)

No início de 2023, Jennifer Lopez e Ben Affleck se tornaram o centro das atenções depois que a mídia e os fãs especularam que seu casamento estava em crise, após a viralização da expressão de cansaço e fadiga do ator durante a cerimônia do Grammy Awards.

Seus gestos foram suficientes para que, ao longo do ano, ambos permanecessem sob os olhares da mídia, esperando um sinal que pudesse indicar um divórcio "iminente", algo que a "Diva do Bronx" tem buscado desmentir com diferentes gestos em relação ao seu marido.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Twitter: @Ianikaps (Twitter: @Ianikaps)

Além disso, Ben Affleck se tornou motivo de centenas de memes nas redes sociais, nos quais alguns usuários se atreveram a afirmar que seu casamento com JLo o tornou uma pessoa infeliz e que até mesmo a cantora já estava cansada dele.

Mas foi na cerimônia do Globo de Ouro, realizada no último domingo, 7 de janeiro, que a atriz foi abordada pelo Entertainment Tonight sobre as expressões virais de Ben Affleck, não apenas em eventos, mas também em diferentes saídas em que foram capturados, sendo a mais recente, a de suas férias em St. Barths, onde foram vistos discutindo na véspera de Ano Novo.

Jennifer Lopez esclarece se Ben Affleck está feliz após expressões de cansaço

A gala dos Globo de Ouro 2024 deixou algumas das reações e momentos mais virais, um deles resultou de uma entrevista que muitos usuários classificaram como ‘desconfortável’ depois que um repórter da ‘Variety’ a questionou sobre os casamentos que ela teve, o que a definiu como uma ‘especialista em casamentos’.

Mas foi durante outra entrevista para o portal 'Entertainment Tonight' onde Jennifer Lopez finalmente esclareceu a que se devem as expressões de Ben Affleck que se tornaram virais nas redes sociais, revelando se seu marido está feliz ou não em seu casamento que já dura pouco mais de um ano.