Este é o filme que supera ‘A Sociedade da Neve’: narra os mesmos fatos de forma diferente

O ano de 2024 chegou e a Netflix já surpreendeu os usuários adicionando grandes títulos à sua plataforma, como ‘A Sociedade da Neve’. O filme já é um dos mais comentados do ano até agora (e foi lançado em 4 de janeiro) por se tratar de uma produção inspirada em um romance que conta uma história real. No entanto, também trouxe de volta um filme que aborda o mesmo tema, mas de forma diferente.

Do diretor J.A. Boyen, “A Sociedade da Neve” conta a extraordinária história real do acidente aéreo dos Andes em 1972 e a corajosa luta dos passageiros pela sobrevivência ao longo de 72 dias brutais. Apenas 29 dos 45 passageiros sobrevivem ao acidente.

Houve dezesseis sobreviventes do acidente aéreo de 1972 e dos 72 dias seguintes no terreno gelado e perigoso da Cordilheira dos Andes. O destino do voo uruguaio era o Chile, muito mais quente, onde dois dos sobreviventes, Roberto Canessa e Nando Parrado, milagrosamente caminharam e foram descobertos. Inicialmente, vários passageiros sobreviveram ao acidente aéreo, mas morreram devido às temperaturas abaixo de zero e múltiplas avalanches.

A Sociedade da Neve O relato definitivo da tragédia dos Andes (Netflix)

O filme é baseado no romance escrito por Pablo Vierci e é contado principalmente do ponto de vista do jogador de rugby Numa Turcatti. “Descobri o livro enquanto estávamos preparando ‘O impossível’ e imediatamente pensei em transformá-lo em um filme. Elaboramos o projeto ao longo de mais de 10 anos, desenvolvendo uma abordagem para a história enquanto trabalhamos em estreita colaboração com Pablo Vierci”, disse o diretor do filme à Netflix.

‘Vivos: a história dos sobreviventes dos Andes’, o filme sobre o mesmo acidente do qual todos estão falando agora

“Em 1972, uma equipe de rugby da América do Sul viaja para o Chile para jogar uma partida. À medida que se aproximam, eles sofrem um acidente nas montanhas dos Andes e lutam para sobreviver. Eles têm que passar por situações muito difíceis, como comer seus entes queridos, avalanches e encontrar a cauda do avião para conseguir o transmissor, já que as baterias estão na cauda”, diz a sinopse oficial.

‘Vivos: a história dos sobreviventes dos Andes’ é um filme biográfico estadunidense de 1993 baseado no livro de Piers Paul Read de 1974 “Alive: The Story of the Andes Survivors”, que detalha o acidente de uma equipe de rugby uruguaia a bordo do voo 571 da Força Aérea Uruguaia nas montanhas dos Andes em 13 de outubro de 1972.

Cenas de 'A Sociedade da Neve' | O filme da Netflix que narra a tragédia nos Andes (Netflix © 2024)

Filmado nas montanhas Purcell, na Colúmbia Britânica, o filme foi dirigido por Frank Marshall, escrito por John Patrick Shanley e narrado por John Malkovich. Conta com um elenco que inclui Ethan Hawke, Josh Hamilton, Vincent Spano, Bruce Ramsay, John Haymes Newton, Illeana Douglas e Danny Nucci. Um dos sobreviventes, Nando Parrado (interpretado por Hawke no filme), atuou como consultor técnico do filme.

Embora ambos filmes narram os mesmos fatos, existem certas diferenças que os separam, como os narradores. Enquanto no filme de Bayona, o narrador é Numa Turcatti (Enzo Vogrincic, a última vítima antes de serem resgatados os 16 sobreviventes) e fala do ponto de vista dos mortos, em ‘Vivos: a história dos sobreviventes dos Andes’ é contada pelo ‘velho Carlitos Páez’, interpretado por John Malkovich. O texto foi escrito pelo próprio Carlitos Páez e fala na voz dos sobreviventes.