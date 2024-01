A briga do Rei Felipe VI e Letizia em pleno ato público que revelaria a crise matrimonial

Princesa Leonor gradua-se no UWC Atlantic College, no País de Gales LLANTWIT MAJOR, WALES - 20 DE MAIO: Nesta imagem de apostila fornecida pela Casa Real Espanhola, Rei Felipe VI da Espanha (R), Rainha Letizia da Espanha (L), Princesa Leonor da Espanha (2R) e Princesa Sofia da Espanha ( 2L) assistiram à formatura da Princesa Leonor de Espanha no UWC Atlantic College no dia 20 de maio de 2023 em Llantwit Major, País de Gales, Reino Unido. A cerimônia de formatura, conhecida como “celebração dos Largadores”, marcou o fim da estada de dois anos da princesa Eleanor no País de Gales. (Foto de Folheto/Casa Real Espanhola via Getty Images) (Handout/Spanish Royal Household via Gett)

O olhar público continua fixado no Rei Felipe VI e na rainha Letizia, que têm um casamento bastante comentado, e agora se envolveram em um escândalo que aparentemente abalou o relacionamento.

Tudo indica que foi Jaime del Burgo, ex-cunhado da monarca, quem causou estragos na casa real espanhola ao afirmar que ela teve um romance com ele antes mesmo de se casar com o Rei e até mesmo depois do nascimento de suas duas filhas: a princesa Leonor e a infanta Sofía.

Embora os reis sempre tenham sido questionados pela personalidade e atitudes de Letizia, com seu marido e até mesmo com sua sogra, a rainha emérita Sofia, agora o casal protagonizou uma briga pública que todos estão comentando.

Assim foi a briga entre o Rei Felipe VI e a rainha Letizia

Os Reis da Espanha presidiram a Páscoa Militar, que é o primeiro evento de 2024, contando com a presença da princesa Leonor. Embora a realeza tenha chegado ao Palácio Real de Madrid muito felizes e sorridentes, a imprensa internacional tem falado de uma briga em que se envolveram.

Para a ocasião, Letizia Ortiz optou por usar um look elegante composto por uma blusa acetinada cinza com mangas bufantes e gola alta, uma saia lápis preta com fenda, um casaco de lã com gola de pelo e sapatos pretos de salto baixo assimétricos.

No caso de Felipe VI, ele foi visto com o uniforme de capitão-general da Armada, enquanto a futura rainha vestia seu uniforme de cadete da Academia Geral Militar com a faixa da Ordem de Carlos III, que lhe foi concedida em seu 18º aniversário.

@nuriasecret #greenscreenvideo #greenscreen Os muestro el momento exacto en que los reyes Felipe y Letizia cambian de actitud durante la Pascua Militar, la primera a la que acudía la princesa Leonor. #RoyalSalseo ♬ Never Surrender - Lux-Inspira

Após o ato, a família real dirigiu-se à sala de Teniers juntamente com o presidente do governo, a ministra da Defesa e o ministro do Interior para realizar um brinde conduzido por Margarita Robles e teria sido nesse momento que o casal vivenciou um momento tenso.

Foi assim que a apresentadora de televisão espanhola, Nuria Marín, revelou através de sua conta no TikTok, garantindo que o Rei Felipe parece tão "tenso, desconfortável e zangado" que até ignora a rainha Letizia.

"Vemos Felipe especialmente tenso, há um momento em que Letícia procura o olhar de Felipe, ele a ignora e, na verdade, ele se vira bastante desconfortável, até mesmo zangado", afirmou.

Da mesma forma, acrescentou que o Rei sabe que "não é muito popular ter um bom relacionamento com o presidente do Governo" e, portanto, há um grande setor que não o aprova, e foi depois de sua investidura que Jaime del Burgo revelou seu romance com a rainha Letizia.

“Foi depois de investi-lo como presidente do governo da Espanha que Jaime del Burgo fez esses tweets escandalosos e agora ameaça lançar um livro contando sua verdade”, acrescentou.