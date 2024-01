Terra e Paixão: Lucinda deixa o coma; os detalhes desta cena final surpreendem

Terra e Paixão: Lucinda atente ao pedido do filho e desperta do coma (Reprodução/Globo)

Depois de ficar em coma por causa de um tiro, Lucinda (Débora Falabella) terá um desfecho surpreendente e muito emocionante no final de Terra e Paixão. Após meses, ela vai abrir os olhos e fazer todo mundo chorar ao falar o nome do filho.

A reviravolta nos momentos finais da novela escrita por Walcyr Carrasco na Globo acontece no antepenúltimo capítulo, depois que a presidente da cooperativa de Nova Primavera foi alvo de um atentado de Antônio (Tony Ramos).

Antes disso, Cristian (Felipe Melquiades), filho de Lucinda, fala que seu aniversário será no quarto do hospital ao lado de sua mãe, que segue internada. Em seguida, Marino (Leandro Lima) também aparece, saindo da delegacia para visitar a esposa.

Terra e Paixão: Lucinda (Débora Falabella) acorda do coma em cena emocionante (João Miguel Júnior/Globo)

Neste momento, a personagem vivida por Débora Falabella na novela Terra e Paixão já demonstra alguns sinais de recuperação, que anima Marino, que chega a falar com Silva (Carlos Feroli) que segue cheio de esperança pela melhora de Lucinda.

Lucinda sai do coma em Terra e Paixão

O aniversário de Christian realmente acontece no quarto do hospital onde Lucinda está internada. Ao lado de Anely (Tatá Werneck) e Mariano, além de outros amigos da presidente da cooperativa, ele canta parabéns e corta o bolo.

Terra e Paixão: o filho de Lucinda comemora o aniversário no quarto de hospital (Reprodução/Globo)

Depois de tudo isso, o garoto abraça Lucinda e neste momento a cena emocionante acontece. O garoto abraça a mãe e pede para que ela acorde o mais rápido possível e, quando Marino observa o momento, percebe que a amada mexe levemente a mão: “Gente, eu vi! Eu vi a mão da Lucinda se mexendo!”, avisa o delegado.

Todos ficam muito animados e com muita esperança de Lucinda sair do coma rapidamente e, com grande esforço, ela abre os olhos: “Meu filho… Meu filho…”, fala a personagem com muita dificuldade.

Angelina (Inez Viana), Anely, Aline, Caio (Cauã Reymond) e Flor (Letícia Laranja), que também estão no quarto, choram muito ao ver que o pesadelo acabou.

