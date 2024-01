Terra e Paixão: Irene ‘enlouquece’ no final da novela; o último golpe da vilã

Irene (Glória Pires) vira sequestradora de bebês na última semana de Terra e Paixão. Em cenas que vão ao ar a partir deste sábado (13), a vilã da novela da Globo ataca mais uma vez e a vítima será Graça (Agatha Moreira), que fica desesperada.

Acontece que, nos últimos capítulos da novela, a esposa de Antônio (Tony Ramos) cria um plano para raptar Danielzinho (Bryan Robert) dentro de sua própria casa, deixando a loira desesperada e com o extinto de mãe protetora ativado.

Os momentos de tensão de Terra e Paixão começam no capítulo deste sábado (13), quando o plano de Irene será revelado na Globo. Na cena, a mãe de Petra (Debora Ozório) invade a casa de Tadeu (Cláudio Gabriel) para roubar a criança, mesmo com a filha de Gladys (Leona Cavalli) tentando convencê-la do contrário.

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires) rouba o filho de Graça (Agatha Moreira) na última semana da novela da Globo (Camilla Maia/Globo)

Como Irene não muda de ideia, o plano segue o seu curso e a vilã da novela das 21 horas na Globo consegue invadir a casa de Graça. As cenas finais de Terra e Paixão são fortes e emocionantes, principalmente, quando a personagem de Agatha Moreira aparece chorando muito e aos berros.

Para proteger o filho, Graça enfrenta Irene na última semana da novela. Ela pega uma faca para tirar a criança das mãos da megera. Jonatas (Paulo Lessa) aparece para ajudar e, com a cadeira de rodas, ele atropela a esposa de Antônio, que cai no chão, sem ferir o bebê.

A partir deste momento, o público acompanha Graça falando tudo que está entalado na garganta: “O Danielzinho não é seu neto! Você está doente! Tá fora da realidade! Tá achando que essa criança pode substituir o filho que você perdeu!”, solta a personagem.

Terra e Paixão: Graça (Agatha Moreira) detona Irene (Gloria Pires) na última semana da novela; vilã sequestra bebê (Léo Rosario/Globo)

Com Irene jogada no chão, a personagem de Agatha Moreira consegue pegar o filho e ameaça a rival: “Mas o Danielzinho é meu filho! Ele não tem nada a ver com você! Vai embora! Fica longe do meu filho! Para defender o meu filho eu sou capaz de tudo, eu viro uma leoa! Eu vou chamar a polícia agora!”.

Mas, Irene consegue escapar e revela que até o último capítulo de Terra e Paixão, marcado para sexta-feira (19), ela não vai desistir do plano de ter o filho de Graça para ela.

