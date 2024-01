Quem é a suposta amante do príncipe William? Saiba mais sobre Rose Hanbury

Reprodução Alguns meios de comunicação descrevem Rose como a rival de Kate Middleton - Foto: (Duquesa do sucesso oficial) (Instagram)

Os escândalos continuam a gerar polêmica na Coroa Britânica e, desta vez, são os rumores sobre a relação entre Rose Hanbury e o príncipe William.

No centro desses rumores está a Marquesa de Cholmondeley, que está sendo apontada como tendo um suposto romance com o príncipe William, apesar de ser amiga e vizinha de Kate Middleton no campo de Norfolk.

O jornal The Sun publicou em 2019 um artigo que sugeria uma disputa entre Kate Middleton e Rose Hanbury, onde Rose era descrita como a rival da futura rainha da Inglaterra.

Em 2022, uma hashtag viral alimentou especulações sobre uma aventura entre o príncipe William e Hanbury. Uma postagem do Instagram DeuxMoi intensificou os rumores, pois contava uma história que envolvia um fetiche do príncipe que o levava a ter um relacionamento apaixonado com Hanbury.

A tensão entre o casamento aumentou com a suposta captura de William e Hanbury juntos em um jantar de Dia dos Namorados. Além disso, surgiram rumores de que William era o verdadeiro pai de Lady Iris Marina, a filha de Hanbury.

O príncipe William esclareceu os rumores e negou as acusações de infidelidade, enquanto sua equipe jurídica descreveu os rumores como falsos e prejudiciais ao violar sua privacidade.

Quem é Rose Hanbury?

Rose Hanbury, de 38 anos, casou-se com David Rocksavage, o sétimo marquês de Cholmondeley, em 2009.

Antes do seu casamento, Hanbury teve uma carreira como modelo, representada pela Storm Models, a mesma agência de Kate Moss. Ela é conhecida pela sua elegância e já participou de eventos de alto perfil, incluindo jantares de gala da rainha Elizabeth II.