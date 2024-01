Paraíso Tropical: traída por Antenor, Ana Luísa se joga nos braços de outro homem

Ana Luísa (Renée de Vielmond) vê com os próprios olhos a traição de Antenor (Tony Ramos) com Fabiana (Maria Fernanda Cândido) e decide terminar o casamento de anos. Mas, a dondoca da novela Paraíso Tropical não fica muito tempo sofrendo pelo ex e se joga em um novo desafio.

Acontece que, nos próximos capítulos da novela da Globo, ela pede o divórcio e, logo em seguida, procura Lucas (Rodrigo Veronese) para lamentar. Mas, tudo muda quando a personagem criada por Gilberto Braga, em 2007, se joga nos braços do galã.

Paraíso Tropical: Ana Luísa (Renée de Vielmond) descobre que Fabiana (Maria Fernanda Cândido) é amante de Antenor (Tony Ramos) (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena de Paraíso Tropical, Ana Luísa começa falando que precisa se manter firme e forte para superar a dor da traição: “Os dois juntos… ela ainda na cama nua. O Antenor e a Fabiana… e eu tinha tanta admiração por ela”, confessa a socialite.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Irene ‘enlouquece’ no final da novela; o último golpe da vilã

Vendo a mulher chorando muito, Lucas afirma que já sabia do caso fora do casamento e deixa Ana muito intrigada. Em seguida, ela pergunta mais sobre o romance com a secretária e, ainda, coloca o rapaz contra a parede, já que ele nunca contou sobre a traição de Antenor.

Paraíso Tropical: Lucas se declara para Ana Luisa (TV Globo / Kiko Cabral)

Segundo o personagem de Paraíso Tropical, nada foi dito para proteger Ana Luísa: “A única coisa que eu podia fazer era pedir demissão. Não queria que você sofresse e não foi fácil”, conta ele, que é apaixonado pela dondoca.

A personagem de Renée de Vielmond fica assustada e questiona se Lucas a ama realmente tanto e ele responde que ela nem imagina o tamanho deste sentimento. Ana Luísa fica muito tocada com a declaração de amor, que termina com um forte abraço. Em seguida, os dois aparecem na cama, onde terão sua primeira noite de amor.

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes