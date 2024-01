Oprah bloqueou opção de comentários no Instagram após ser vinculada a Epstein

O início de um novo ano trouxe consigo uma verdadeira comoção devido ao conhecimento dos novos nomes que estariam envolvidos com Jeffrey Epstein, graças à divulgação de arquivos de quase mil páginas pelo tribunal federal do distrito sul de Nova York, presidido pela juíza Loretta Preska.

A apresentadora de televisão e empresária americana Oprah Winfrey é uma das personalidades que mais causou polêmica por estar na lista dos 177 nomes relacionados ao empresário, que cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava julgamento na prisão.

Silêncio e medida de ação

Até o momento, a apresentadora também não se pronunciou. No entanto, decidiu bloquear a opção de comentários em suas redes sociais diante das fortes acusações e recriminações recebidas sobre o delicado assunto, situação que deixou seus quase 23 milhões de seguidores bastante surpresos e preocupados, e sem poderem se expressar seus detratores.

Jeffrey Epstein.| Foto: Referencial

Assim como Winfrey, Tom Hanks também tomou uma decisão que afetou sua conta do Instagram e deixou seus quase 10 milhões de seguidores bastante surpresos. O ator decidiu desativar a opção de permitir que seus seguidores ou detratores comentem suas publicações nesta plataforma.

Na lista negra também estão políticos e personalidades como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e Naomi Campbell. Outro nome importante é o do famoso cientista britânico Stephen Hawking, que supostamente teria participado de uma orgia com menores de idade, de acordo com o sumário do caso da denúncia feita em 2015 por Virginia Giuffre, uma das supostas vítimas de tráfico sexual, que na época do abuso tinha 17 anos, segundo o relatório.