O filme em tendência na Netflix para assistir após uma ruptura: vai lhe motivar

A Netflix recentemente adicionou à sua biblioteca uma comédia romântica clássica que conseguiu se destacar no ranking dos filmes mais assistidos em alguns países da América Latina, graças à sua ótima história.

Trata-se de ‘Sob o sol da Toscana’, um filme de 2003 baseado no livro de memórias de Frances Mayes que conta uma trama ideal para assistir após uma ruptura porque oferece escapismo e inspiração.

Do que se trata?

O filme narra a história de Frances, uma escritora de 35 anos na Califórnia que está passando por uma profunda depressão e bloqueio criativo devido ao seu recente divórcio por infidelidade do marido.

A melhor amiga dela, Patti, se preocupa com o seu bem-estar, então decide presenteá-la com uma viagem para a Toscana que ela faria com o seu parceiro. Na região italiana, Frances se apaixona por uma vila em ruínas e a compra.

Cena de 'Sob o sol da Toscana' Divulgação (Touchstone Pictures)

A propriedade requer muito trabalho para ser preparada, mas ela está disposta a restaurá-la. Enquanto se adapta à sua nova vida, faz amizades e encontra a possibilidade de viver um romance.

Ao mesmo tempo, a mulher perdida finalmente se descobre e compreende que a vida não acabou com sua separação. Pelo contrário, ainda há muito a conhecer e viver por conta própria.

Cena de 'Sob o sol da Toscana' Divulgação (Touchstone Pictures)

Quem atua em ‘Sob o sol da Toscana’?

O projeto dirigido por Audrey Wells é estrelado por Diane Lane. No entanto, a atriz não estava sozinha nessa aventura cinematográfica, mas sim muito bem acompanhada por outros atores de alto nível.

Tais como as talentosas estrelas Raoul Bova, Sandra Oh, Kate Walsh, Vincent Riotta, Lindsay Duncan, Pawel Szajda e Mario Monicelli, para citar alguns dos membros do elenco.

Cena de 'Sob o sol da Toscana' Divulgação (Touchstone Pictures)

Lições

‘Sob o sol da Toscana’ é perfeito para assistir quando estamos passando por uma ruptura, não apenas porque nos ajuda a escapar, mas também pelas muitas lições de vida que a história de Frances nos deixa.

Ao longo da trama, são transmitidas várias mensagens positivas, como que a mudança deve ser celebrada; ser você mesmo é o mais importante; não deixar que o medo nos pare e nunca nos limitarmos.

Também, o fato de que as coisas que desejamos não aconteçam imediatamente não significa que nunca acontecerão ou não desistir porque os tempos são difíceis, pois ainda podem acontecer coisas boas.

Cena de 'Sob o sol da Toscana' Divulgação (Touchstone Pictures)

O que a crítica disse?

‘Sob o sol da Toscana’ recebeu críticas mistas a positivas quando foi lançado nos cinemas. Roger Ebert do jornal ‘Chicago Sun-Times’ deu três estrelas de cinco na época.

"O que redime o filme é que ele consegue fazer você se evadir, além da interpretação de Lane. Ambas as coisas estão intimamente ligadas", opinou em sua resenha honesta para o meio.

Cena de 'Sob o sol da Toscana' Divulgação (Touchstone Pictures)

María Casanova, da revista ‘Cinemanía’, concordou com sua colega e disse: “tem a forma de uma fábula tradicional, mas com conteúdo atual e é muito mais interessante do que promete no início”.

Enquanto isso, o crítico Rene Rodriguez do ‘Miami Herald’ afirmou que o filme é “clichê, comum e previsível, mas ao mesmo tempo surpreendente, interessante e cheio de detalhes sutis e inesperados”.

Cena de 'Sob o sol da Toscana' Divulgação (Touchstone Pictures)

‘Sob o sol da Toscana’ está disponível na Netflix desde janeiro de 2024.