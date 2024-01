Jennifer Aniston teria escondido uma mensagem ‘emocionante’ por trás de seu visual no Globo de Ouro

A entrega anual dos Globo de Ouro foi realizada, marcando assim um dos primeiros eventos mais importantes do ano, premiando o melhor do cinema e da televisão, onde os grandes líderes das indicações foram os filmes “Barbie e Oppenheimer”.

O Hotel Beverly Hilton testemunhou um tapete vermelho cheio de roupas imponentes e luxuosas, a primeira delas sendo a de Margot Robbie, que exibiu um novo traje em homenagem à Barbie ‘Superstar’ dos anos 70, combinando joias avaliadas em pouco mais de 3 milhões de dólares. Em seguida, o estilo ‘rosette’ de Jennifer Lopez e um look sofisticado de renda de Rosamund Pike, com um look de Christian Dior.

A isso se soma o fato de que diferentes celebridades fizeram parte da tendência líder de 2023, com vestidos e looks nos quais incluíram a cor vermelha, sendo um dos estilos que continuará dominando durante a temporada de primavera/verão deste ano. No entanto, houve uma famosa que chamou a atenção por seu estilo nostálgico.

O significado por trás do visual de Jennifer Aniston no Globo de Ouro 2024.

Jennifer Aniston apareceu no tapete vermelho do Globo de Ouro 2024 para apoiar as indicações de sua série da Apple TV+ 'The Morning Show' nas categorias de 'Melhor Ator Coadjuvante' e 'Melhor Série de Drama'.

A atriz posou diante das câmeras com um vestido justo assinado pela Dolce & Gabbana, com decote tomara que caia, incluindo uma saia no estilo ‘mermaidcore’ com um padrão estilo escamas de sereia, tudo confeccionado com pequenas pedras na cor preta, conferindo uma textura elegante ao seu traje, simples mas igualmente elegante.

Sua roupa despertou especulações entre os usuários, que afirmaram que seu visual era uma homenagem em forma de luto para seu querido amigo, Matthew Perry, que faleceu em 28 de outubro em sua residência em Los Angeles, Califórnia, e com quem ela manteve um relacionamento próximo ao longo do tempo, sendo ela o amor platônico do ator de 'Friends' e quem o apoiou em sua luta contra vícios.

Isso sim, houve aqueles que destacaram que este traje se tornou um símbolo da atriz para as galas do Globo de Ouro, quase sempre usando um vestido preto.

Jennifer Aniston presta homenagem à sua personagem ‘Rachel Green’ com um novo corte de cabelo

O vestido não foi a única coisa que prestou uma aparente homenagem à sua época em 'Friends', pois a atriz exibiu um novo corte de cabelo que lembrou muitos do estilo que ela usava em seu personagem de 'Rachel Green'.

A atriz retomou o chamado 'Rachel', um corte que combina o corte bob com o shaggy, com camadas bem marcadas, sendo um dos estilos ideais para mulheres de todas as idades, pois é um estilo que, além de dar volume, tem um efeito lifting, dando um aspecto rejuvenescido ao rosto.