Fuzuê: Maria Navalha recebe ‘ajuda divina’ para lidar com doença assustadora

Fuzuê: atropelada, Maria Navalha (Olivia Araújo) vai parar no hospital e diagnóstico assusta (Estevam Avellar/Globo)

Depois do assalto, a vida de Maria Navalha (Olivia Araújo) em Fuzuê fica de cabeça para baixo e a mãe de Luna (Giovana Cordeiro) precisa lidar com o fato de que vai enfrentar um período de muita turbulência, já que uma doença terminal foi descoberta pelos médicos. Mas, ela vai receber uma certa “ajuda divina” diante do caos.

Acontece que, durante um grande dilema na novela da Globo, Maria se questiona como dar a notícia triste para todos que estão ao seu redor, principalmente a filha. Mas, será neste momento que Miguel (Nicolas Prattes) aparece e tenta convencê-la do contrário, que esconder é muito pior.

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo), mãe de Luna (Giovana Cordeiro), é diagnosticada com doença cruel (Fábio Rocha/Globo)

Em cenas futuras da novela da Globo, o personagem consegue escutar, sem querer, Bebel (Lilia Cabral) falando com o médico de Maria Navalha sobre o diagnóstico e descobre que a sogra tem uma doença terminal.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: Irene ‘enlouquece’ no final da novela; o último golpe da vilã

Miguel fica em choque, já que não esperava isso. No entanto, ele se recupera e confronta a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que conta todos os detalhes que sabe sobre a saúde de Maria.

Bebel reage fortemente

Fuzuê: Miguel vira um anjo da guarda e ajuda Maria Navalha com doença terminal (Fábio Rocha/Globo)

Depois de revelar tudo que sabe, Bebel implora para Miguel não falar nada para Luna, que pode ficar em choque pela saúde da mãe. Ele se revolta com o pedido inusitado e diz que a amada precisa saber de tudo o quanto antes. Apesar disso, ele topa ficar calado por um tempo.

Depois de pensar muito, o personagem vivido por Nicolas Prattes em Fuzuê decide procurar Navalha e falar que sabe da doença terminal. A ideia é encorajar a veterana a contar sua situação para Luna e para todos que gostam dela. Mas, ela diz que não e pede que o segredo siga como está, no entanto, fica pensativa sobre a fala do genro.

LEIA TAMBÉM: Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer