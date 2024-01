Filme sueco na Netflix aborda importância da família em momento de dor

A Netflix apostou e venceu ao incluir em sua plataforma produções estrangeiras que, longe de passarem despercebidas pela barreira do idioma, se tornaram um sucesso mundial.

Desde as minisséries espanholas e os dramas coreanos, até os filmes noruegueses, franceses, alemães e dinamarqueses, sempre há uma nova produção que vai tirar você da sua zona de conforto com histórias, protagonistas e estilos de produção diferentes.

É assim que ‘Obrigado, desculpe’ (’Thank You, I’m Sorry’), um filme de origem sueca, chegou para surpreender os usuários da plataforma, ocupando agora o segundo lugar no Top 10 Global da plataforma.

Cena de 'Obrigado, Desculpe' Divulgação (Netflix)

Sobre o que é o filme?

“Sara tem uma família perfeita com Daniél, seu filho Eliot e o bebê que está a caminho. Mas sua vida dá uma reviravolta inesperada no final da gravidez e ela fica sozinha. Logo recebe o apoio de quem menos esperava: Linda, a irmã mais velha com quem estava distante - uma adulta imatura com um cachorro - se oferece para se mudar com ela e ajudá-la”, diz a sinopse oficial.

Uma história emocionante sobre perdão, família e irmandade, ‘Obrigado, Desculpe’ foca em Sara (Sanna Sundqvist, Tore, Bonus Family), que vive em uma família nuclear perfeita com Daniél (Mattias Ramos, Steam Room Stories), seu pequeno Eliot (Amaël Blomgren Alcaide) e um segundo filho a caminho.

Cena de 'Obrigado, Desculpe' Divulgação (Netflix)

É então que sua vida dá uma reviravolta e Sara, que está muito grávida, de repente fica sozinha. Mas a ajuda logo chega de uma fonte completamente inesperada quando a irmã mais velha de Sara, Linda, uma adulta imatura e indefesa com um cachorro grande e errático, aparece do nada e se oferece para se mudar e ajudar.

Ser mãe é difícil, mas é ainda mais quando se tem que fazer o trabalho sozinha, especialmente se você esperava ter um companheiro na jornada. ‘Obrigada, desculpe’ descreve perfeitamente isso através de Sara, que tem que lidar com a ausência de seu marido e as dificuldades de se conectar com a família de seu marido em seu lugar, além de ter que se manter equânime por sua gravidez. É aqui que sua conexão com sua irmã Linda, da qual está separada, impulsiona a história.

Cena de 'Obrigado, Desculpe' Divulgação (Netflix)

Sanna Sundqvist e Charlotta Björck conseguem representar as relações tensas, mas claramente amorosas, de forma natural, e é encantador ver as formas mundanas em que restabelecem seu vínculo. É uma história única, embora alguns críticos afirmem que, às vezes, parece apressada e parte do humor pode ser totalmente desagradável.

Talvez ‘Obrigado, desculpe’ não se conecte com todos os espectadores através da sua comédia, mas é uma descrição bastante matizada e comovente de um personagem que não é tão comum.