Ben Affleck continua demonstrando desprezo por JLo e aconselham que ela o deixe por parecer infeliz

O Globo de Ouro 2024 foi realizado no último domingo, 7 de janeiro, e várias celebridades puderam ser vistas desfilando no tapete vermelho da premiação que premia o melhor do cinema. Entre elas, se destacaram Jennifer Lopez e Ben Affleck, que chegaram juntos, mas mais uma vez o ator deu o que falar por seu comportamento.

A cantora roubou todos os olhares ao chegar com um elegante e volumoso vestido rosa de mangas bufantes no melhor estilo Barbie, roubando a cena de seu esposo, que estava indicado por seu filme ‘Air’ para Melhor Filme Musical ou Comédia.

Embora seja bem sabido que Affleck não é fã desse tipo de eventos, mais uma vez ele expôs Jennifer pela forma como ela caminhava ao seu lado, fazendo com que internautas lhe dessem alguns conselhos sobre seu casamento.

O comportamento de Ben Affleck ao lado de JLo que não agradou

O casal conhecido como Bennifer costuma se tornar o assunto mais comentado em cada um dos tapetes vermelhos em que aparecem, mas longe de causar um efeito positivo, tem sido o contrário, diante das demonstrações de raiva, cansaço ou aborrecimento de Affleck, e das tentativas de sorrir de sua esposa.

Mais uma vez, Ben deu a impressão de não estar feliz ao lado de Jennifer, pois ao caminharem juntos, ele mantinha as mãos dentro dos bolsos, com o rosto sério e desconfortável, enquanto ela segurava seu braço e posava para as câmeras.

A falta de química e cumplicidade, continua causando agitação entre seus seguidores, que até ousaram comentar que ele parece estar obrigado com ela, enquanto com Jennifer Garner, sua ex-esposa, ele aparece sorridente quando são capturados pelos paparazzi.

“Cara de arrependido e resignado”, “Ben, assim como... ‘cala a boca, não consigo mais fingir!’”, “Acho que o obrigaram a assinar um contrato para não poder terminar”, “Estou tão feliz! Tenho vontade de abraçar esse cara e dizer ‘vai ficar tudo bem, desabafe’”, “Jennifer, você fica melhor sozinha do que acompanhada por ele”, “Suas mãos nos bolsos dizem tudo”, “Acho que ela ficaria melhor sozinha”, comentaram.

Apesar dos rumores, ela encheu o marido de elogios ao ser questionada sobre sua vida privada e até falou sobre a forma como Affleck a vê.

“Ele me vê como uma artista, sabe que vou me expressar. Ele é meu maior admirador e meu maior apoio”, afirmou.