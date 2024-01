BBB 24: Apaixonada? Vanessa Lopes esqueceu os desafios do confinamento; entenda

Dentro do BBB 24, Vanessa Lopes estava conversando com Isabelle no quarto fada, quando a participante do camarote decidiu se abrir para nova amiga e disse que admirava a beleza de um brother.

“É admirar a beleza dos outros, admirar a sua beleza dançando, o sorriso do outro, o olhar do outro, o corpo do outro. Vou falar que não achei o Nizam bonito? O cara é um gatão, um galã de filme”, disse a famosa. Será que vem um casal por aí?

BBB 24: Vanessa Lopes fala da beleza de Nizam (Reprodução/Globoplay)

Sexualidade de Juliano Floss no BBB 24

Antes da primeira festa do Big Brother Brasil acontecer, Vanessa Lopes e Nizam já falavam com frequência e, no quarto fada, o filho de pais libaneses acabou irritando alguns fãs do reality show ao questionar a sexualidade do influencer Juliano Floss.

“Me fala desse Juliano... você sabia que eu sempre achei que Juliano Floss era gay? Sempre achei que ele fosse gay, brother. Ele tem mais vocação pra isso, na real. Ele não é nada? Ele dançando é muito gay, velho”, disse o filho de pais libaneses, enquanto arrumava o figurino da festa.

Mas, Vanessa acabou por esclarecer algumas coisas para o brother: “Ele não é. Zero. Eu estava explicando isso hoje... é que temos a tendência a criar e achar o que é masculino e feminino”.

Nizam questionando a Vanessa Lopes se o Juliano Floss é gay, ela disse que não, e ele rebate dizendo que tem VOCAÇÃO pra isso. pic.twitter.com/5pSnU2EqPS — thiago (@httpsrealitys) January 11, 2024

Depois, a influenciadora digital, que está no camarote do BBB 24, falou sobre a questão da dança: “A base de dança dele é bem contemporânea, um estilo mais balé. É um negócio mais delicado, a pessoa vai pegando o jeito mais delicado e passa pro cotidiano, por isso povo fica falando, ele é zero”, respondeu Vanessa.

Nizam não ficou convencido e insistiu, deixando os fãs do BBB 24 mais revoltados. Mas, Vanessa Lopes continuou sua colocação sobre o famoso: “Nada de nada, se eu achasse alguma coisa, eu falava qualquer coisa e parava de falar, sei lá. Estou te falando, ele é zero”.

