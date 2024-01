Agora é oficial: 5ª temporada de Stranger Things começa a ser produzida

A produção da 5ª temporada de Stranger Things foi oficialmente iniciada! Conforme divulgado pela Netflix, o processo de produção da temporada final da série foi iniciado oficialmente e, para celebrar o momento, uma nova foto do elenco foi compartilhada.

A noticia pegou os fãs de surpresa já que a produção estava parada devido a greve do sindicado dos atores de Hollywood, que aconteceu entre os meses de julho e novembro do último ano. Com isso, a equipe técnica de produção precisará encarar um novo desafio: rejuvenescer os atores para que continuem aparentando ter a idade de seus respectivos personagens.

No comunicado divulgado pela Netflix à imprensa, também foi confirmado que outros projetos conectados ao universo de Stranger Things estão em desenvolvimento, sendo eles Stranger Things: The First Shadow no West End, em Londres, e um spin-off em formato de animação.

Momentos de nostalgia

Ambientada nos anos 80, Stranger Things se tornou um grande sucesso desde o momento em que o primeiro episódio chegou à Netflix.

Criada pelos irmãos Duffer, a série teve o poder de proporcionar momentos de nostalgia ao resgatar ícones da época. Para isso, elementos que marcaram a vida dos jovens dos anos 80 foram retratados nos episódios e itens como os waffles Eggo e a New Coke ganharam destaque.

A trilha sonora também dá um show a parte e até mesmo fez com que a música “Running Up That Hill”, de Kate Bush, alcançasse o Top 10 da Billboard Hot 100 pela primeira vez desde seu lançamento, que aconteceu em 1885.

Com o anúncio, os fãs da série estão animados não somente para saber o desfecho da história de Stranger Things, mas também para saber qual ícone dos anos 80 será homenageado ao longo da última temporada.

