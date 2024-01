5 Seconds of Summer está trabalhando em seu novo álbum, que virá acompanhado de uma turnê mundial. / Foto: Getty Images (Mark Metcalfe/Getty Images for Spotify Austral)

A banda de pop rock australiana 5 Seconds of Summer, ou 5SOS, composta por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood e Ashton Irwin, está trabalhando em seu próximo álbum de estúdio, assim como em uma turnê mundial.

A banda originária de Sydney, Austrália, 5 Seconds of Summer, foi formada em 3 de dezembro de 2011, composta pelo vocalista Luke Hemmings, Calum Hood no baixo, Ashton Irwin na bateria e Michael Clifford na guitarra. Foi apenas em 2012 que lançaram seu primeiro EP, que incluía o single ‘Out Of My Limit’.

5 Seconds of Summer anuncia novo álbum e turnê mundial

Durante o tapete vermelho do after party do Golden Globes deste ano, Luke Hemmings aproveitou para se encontrar com vários meios de comunicação, que não puderam deixar de perguntar sobre o futuro do 5 Seconds of Summer.

A repórter perguntou, "O que podemos esperar deste ano?", ao que Luke Hemmings respondeu: "Estamos fazendo um novo álbum, haverá muita música nova para este ano e também faremos uma turnê em algum momento, faremos de tudo este ano", disse.

5 Seconds of Summer fará shows em vários lugares

Após as declarações de Luke Hemmings, começou-se a especular que o 5 Seconds of Summer retornaria ao México para oferecer uma série de concertos nas cidades mais importantes do país, e pode também vir ao Brasil, sendo que o anúncio será confirmado na segunda metade do ano.

Vale ressaltar que a última vez que o 5 Seconds of Summer visitou o México foi com a turnê "No Shame", onde eles ofereceram shows na CDMX, Monterrey e Guadalajara. No entanto, para a edição de 2023 do festival Tecate Pa'l Norte, a banda fez uma apresentação, então desde aquele momento, seus fãs aguardam ansiosamente o seu retorno.