5 fatos sobre ‘Saltburn’ que talvez você não saiba: uma cena precisou de 11 tomadas

Embora tenham se passado várias semanas desde que ‘Saltburn’ chegou à plataforma Prime Video, os espectadores não param de falar das cenas impactantes e das grandes atuações do filme.

Encabeçado por Barry Keoghan e Jacob Elordi, sob a direção de Emerald Fennell, o filme de suspense e erotismo segue Oliver, um humilde estudante da Universidade de Oxford na metade dos anos 2000.

A monótona vida do protagonista muda quando ele se torna amigo do aristocrático Felix, que o convida para passar as férias de verão na luxuosa propriedade rural de sua família, que dá nome ao filme.

Dados surpreendentes dos bastidores de ‘Saltburn’

Embora cada sequência seja memorável, há muito mais nesta produção do que foi visto na tela. Por isso, apresentamos cinco fatos sobre os bastidores. No entanto, tenha em mente que haverá spoilers.

A diretora foi para a Universidade de Oxford

Assim como os protagonistas, Fennell frequentou a prestigiosa Universidade de Oxford. Na verdade, a diretora vencedora do Oscar se inspirou em seus anos de estudante para aspectos do filme.

“Quero dizer, o vômito na pia está realmente até o último pedaço, inspirado pessoalmente. Acho que está tudo aí, não é?”, revelou em uma entrevista ao ‘BuzzFeed’.

"Estive lá em 2006, 2007, que foi quando este filme foi gravado. Então foi incrivelmente divertido conseguir que o chão pegajoso tivesse a consistência perfeita", acrescentou.

Algumas cenas entre Farleigh e Oliver não estavam no roteiro

O ator Archie Madekwe, que interpreta Farleigh, revelou em uma entrevista ao ‘Collider’ que a cena de Oliver e seu personagem na cama “não estava no roteiro inicialmente”, mas sim “surgiu depois”.

No entanto, não foi a única porque a sequência da conversa durante a festa ‘O sonho de uma noite de verão’ foi incluída “provavelmente uma semana antes de filmarmos”.

"Tenho certeza de que Emerald estava trabalhando nisso por muito tempo antes disso," disse ele, "mas era muito necessário. Era muito necessário que Farleigh se recompensasse e dissesse a sua parte..."

A reação de Elspeth ao ver Felix morto foi escondida

Rosamund Pike, que interpretou Elspeth em ‘Saltburn’, revelou em uma entrevista ao ‘Deadline’ que Emerald Fennell decidiu nunca mostrar a reação de dor de seu personagem ao ver seu filho Felix morto.

“Uma das coisas que Emerald disse quando Elspeth descobre Felix (morto) no labirinto foi: ‘nunca vou mostrar isso. Você nunca pode ver a dor de uma mãe em um filme. É horrível demais’, contou.”

"Então, quando ouvimos Elspeth e quando os outros chegam, ela já fechou as escotilhas e enterrou os sentimentos, imediatamente os anulou e reprimiu. Mas isso não significa que ela não tenha que interpretar isso (fora de câmera)", destacou.

A cena de Oliver dançando no final exigiu 11 tomadas

Se você não percebeu, a cena de Oliver dançando nu no final do filme começou no quarto do rei, o último cômodo que Felix mostrou durante o seu passeio inicial em Saltburn.

“Levam-nos a uma visita pela casa mais bonita da Inglaterra e não vemos a casa, vemos (Félix). Primeiro, mostra ao (Oliver) os camarotes e termina no quarto do rei, onde começa a última cena e, obviamente, (Oliver) dormiu lá. É aqui que ele vive. É um ato de marcar o seu território”, explicou a diretora à ‘Variety’.

A cena exigiu 11 takes para parecer como o público viu na tela. “A maior parte do tempo, (Barry) foi imensamente paciente porque havia muitas danças nuas”.

"A tomada número 7 foi tecnicamente perfeita", afirmou. "Poderia-se ouvir a resposta cheia de alegria de todos, mas tive que dizer 'desculpe' porque faltava o que fazia Oliver ter aquela desordem levemente humana. Então tivemos que fazer mais quatro vezes."

Margot Robbie teve um grande papel em ‘Saltburn’

Algo que poucos sabem é que Margot Robbie é produtora de ‘Saltburn’. A atriz produziu o filme com LuckyChap Entertainment, produtora que fundou com Josey McNamara e seu marido, Tom Ackerley.

“Filmamos a ‘Barbie’ e ‘Saltburn’ ao mesmo tempo, então Margot teve duas semanas de folga (após ‘Barbie’) e depois veio para o set”, contou McNamara à ‘Variety’. “Não acredito que muitas outras pessoas façam isso”.

‘Saltburn’ está disponível no Prime Video.