‘Vidas Passadas’, o filme que você precisa assistir se acredita no amor

Já sentiu alguma vez um amor intenso e profundo por alguém que te corresponde, mas que por alguma razão não podem ficar juntos? Talvez seja alguém que conheceu num momento crucial da vida, mas que as circunstâncias os levaram a tomar caminhos separados e, independentemente do tempo que passou, esses sentimentos mútuos permanecem, dando a esperança de estarem destinados a ser algo mais. Esse é o lado mais doloroso do amor que tem todos aqueles que viram ‘Vidas Passadas’ a refletir.

Nem todas as histórias de amor têm um "e viveram felizes para sempre", porque aparentemente existe outro tipo de amor que não é brilhante nem feliz. Essa experiência pode ser uma fonte de intensa frustração e angústia, e a tarefa de processá-la e seguir em frente não é fácil. Quando forças externas ou internas estão destinadas a mantê-los separados, como você enfrenta isso?

Isso é o que você precisa saber sobre ‘Vidas Passadas’

"Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois que a família de Nora emigra da Coreia do Sul. Décadas mais tarde, eles se reencontram durante uma semana fatídica enquanto enfrentam o destino, o amor e as decisões que marcam a vida", diz a sinopse oficial.

“Vidas Passadas” centra-se em Nora (interpretada por Greta Lee), uma dramaturga coreana que emigra duas vezes para chegar a Nova York e encontra-se no auge de uma carreira promissora, com um marido escritor americano, Arthur (John Magaro), com quem partilha os seus sonhos e uma vida aparentemente perfeita. No entanto, Nora passa o tempo todo a recordar a sua vida em Seul e o seu amor de infância, Hae Sung (Teo Yoo), a quem volta a encontrar de forma inesperada e percebe que esses sentimentos de ambos têm permanecido ao longo do tempo.

Trata-se de um filme que nos mostra como o destino prega peças e como os caminhos escolhidos e compromissos assumidos fazem parte disso. É uma daquelas histórias em que seguimos a conexão de duas pessoas que navegaram pelas complexidades da solidão e autodescoberta, depois de estarem separadas por anos. A vida raramente se desenvolve de acordo com nossos planos.

Um filme cheio de lições

À medida que crescemos e amadurecemos, nossos sonhos e aspirações evoluem, e as circunstâncias externas podem nos levar por caminhos inesperados. O filme é um lembrete de como cada uma das interações que temos e as decisões menores podem moldar nosso destino.

‘Vidas Passadas’ transmite uma mensagem muito poderosa: estamos exatamente onde devemos estar. Cada giro, cada momento de alegria e cada tristeza contribuíram para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. É um lembrete de que nossa jornada, com todas as suas altas e baixas, é essencial para nossa evolução pessoal.

O filme recebeu cinco indicações ao Globo de Ouro: Melhor Filme Dramático, Melhor Diretor, Melhor Roteiro, Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Atriz em um Filme de Drama (Greta Lee). Ainda não está disponível em todos os países, mas você pode adquiri-la na Amazon Video, Apple TV e Google Play Movies.