Ton Ferreira: saiba quem é o cantor sertanejo do interior de São Paulo que está desaparecido

O cantor sertanejo Ton Ferreira, de 34 anos, está desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (5), após finalizar um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A esposa do artista, Adriele Stephanie, usou as redes sociais para pedir ajuda para localizar o marido.

Segundo ela, após a apresentação, o cantor deu carona ao tecladista de sua banda, mas não retornou para casa. “Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia! Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas e nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo”, afirmou Adriele.

“Desde já, agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for, mas, no mais, eu também não sei de nada. Obrigada”, disse ela.

Ao site UOL, a Polícia Civil de São Paulo confirmou que o desaparecimento é investigado. “De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34.”

Na manhã desta quinta-feira (11), Adriele postou que o músico continua desaparecido. “Seguimos sem notícia”, disse ela, na legenda de uma foto em que aparece ao lado do marido.

A última postagem do músico antes de desaparecer foi feita há cinco dias, quando ele celebrou a união com Adriele. Segundo a legenda da publicação, o casal está prestes a completar 10 anos de relacionamento.

Carreira

O artista, que iniciou a carreira aos 15 anos de idade, comemorou os 18 anos de carreira recentemente. Ele também falou sobre a conquista nas redes sociais.

“Parece que foi ontem, esse mês completo 18 anos de carreira, começando lá com meus 15 anos com a ajuda e um empurrãozinho do meu irmão. Passando por bandas de bailes, duplas, passei pelo sertanejo, e ali as coisas cresceram… Tive a honra de gravar com um dos maiores produtores do Brasil, William Santos, e ter a participação do grande cantor e compositor Rodrigo Reys na minha música de trabalho”, contou Ton em uma postagem.

“Viajei muito, e trabalhei muito até aqui. Tropecei, sim, fiz merdas, mas caí e me levantei mais forte. A música faz parte da minha vida, e hoje tenho certeza. Deus me deu esse dom para levar alegria a vocês, obrigado a minha família e a esse público maravilhoso por nunca desistir de mim, tem seguidores aqui de mais de 10 anos me aguentando! Só tenho a agradecer a Deus e a vocês todos”, finalizou ele.

