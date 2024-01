Timothée e Kylie Jenner ‘esbanjam’ amor no Globo de Ouro, mas fãs duvidam

No último domingo, 7 de janeiro, foi realizada a 81ª edição do Globo de Ouro, uma cerimônia de premiação que homenageia o melhor do mundo da televisão e do cinema, na qual ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ se destacaram como os grandes premiados da noite.

Com um desfile de estrelas onde a cor vermelha predominou como uma das principais tendências do início de 2024, o que se destacou foi como e com quem os famosos foram acompanhados.

Mas um dos casais que chamou a atenção durante a gala foi Timothée Chalamet e a mais nova do clã Kardashian, Kylie Jenner, que haviam sido vistos compartilhando momentos juntos há alguns meses, até que finalmente se oficializaram em setembro passado.

Embora o relacionamento tenha surpreendido muitos, o casal parece estar disposto a gritar seu amor, tanto que durante a cerimônia do Globo de Ouro 2024, eles demonstraram ternura, o que foi questionado por vários usuários nas redes sociais.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner esbanjam amor

Timothée Chalamet era um dos atores mais esperados no gala do Globo de Ouro 2024, devido à sua atuação no filme ‘Wonka’, que lhe rendeu uma indicação na categoria ‘Melhor ator de filme de comédia ou musical’.

A sua passagem pelo tapete vermelho foi surpreendente depois de posar sozinho, sem a famosa influenciadora, vestindo um conjunto totalmente preto e brilhante da Celine, junto com um relógio Cartier e um colar de prata e preto que combinava perfeitamente com o seu visual.

No entanto, embora parecesse que Kylie Jenner não acompanhou o famoso ator, um olhar para o interior da gala mostrou-os juntos e passando um momento romântico na mesa em que estavam sentados. O vídeo de apenas alguns segundos mostra Chalamet com a mais nova das Kardashians frente a frente enquanto têm uma conversa “brincalhona” e acabam se beijando.

how could you say that kylie jenner and timothee chalamet aren’t in love? #GoldenGlobes

pic.twitter.com/RCa9M6HhdZ — ‏ؘ (@818lover) January 8, 2024

No entanto, esse gesto não foi suficiente para que as pessoas parassem de alimentar a teoria de que esse relacionamento é apenas um produto criado por Kris Jenner e que o amor não está presente, comentando: “eles estão atuando para a câmera”, “Reconheço um bom ator quando vejo”, enquanto outros afirmavam que esse gesto demonstrava que o casal estava mais apaixonado do que nunca.

Por que dizem que o relacionamento é falso?

Depois de se tornar conhecido o surpreendente romance entre Timothée Chalamet e Kylie Jenner, foi dito que se tratava de um novo relacionamento arranjado por sua mãe, Kris Jenner, a quem usuários nas redes sociais disseram que é uma nova estratégia de sua mãe, a ‘gerente’, para manter suas filhas nas manchetes. E não foi apenas a mãe de ‘Stormi’ que estreou um romance, Kendall Jenner também está com Bad Bunny.