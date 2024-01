Terra e Paixão: prisão, fuga ou morte? O destino de Antônio na última semana

Antônio (Tony Ramos), o vilão de Terra e Paixão, pode se dar bem na última semana da novela da Globo. Depois de passar vários meses preso, o fazendeiro ainda tem a possibilidade de ter um desfecho parecido com o de Bia Falcão (Fernanda Montenegro) em Belíssima, novela de 2005.

Circula por aí que depois de comer o pão que o diabo amassou na novela das 21 horas na Globo, o personagem pode fugir da cadeia e terminar a história escrita por Walcyr Carrasco sem pagar por seus crimes que cometeu. No detalhe, o desfecho do criminoso pode frustrar o público que espera por sua pena ou por sua morte no final de Terra e Paixão.

Terra e Paixão: no final da novela, Samuel (Ítalo Martins) aparece do mundo dos mortos para entregar crime de Antônio (Tony Ramos) (Globo/João Miguel Júnior)

Quando Antônio é preso?

Na próxima terça-feira (16), o personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão vai parar atrás das grades, depois que a polícia de Nova Primavera identifica quem foi o responsável pelo atentado contra vida de Lucinda (Débora Falabella).

Terra e Paixão: Antônio (Tony Ramos) diz aquilo que quer e não quer ao ser preso (Manoella Mello/Globo)

Durante o depoimento, o bandido fala que recebeu ordens de Antônio e Marino (Leandro Lima) pede a prisão do homem mais poderoso da novela da Globo.

Porém, ele deve ficar pouco tempo na prisão e, na última semana de Terra e Paixão, pode ter um final feliz, para a insatisfação do público.

Terra e Paixão: Lucinda (Débora Falabella) acorda do coma em cena emocionante (João Miguel Júnior/Globo)

No desfecho inesperado, Silvério avisa Antônio que já está com tudo organizado para que ele consiga fugir da cadeia e não pagar pelos crimes que cometeu ao longo da novela da Globo. Mas, até o momento, não há informações sobre o que acontece depois disso.

Caso Walcyr Carrasco tenha ouvido o público que assiste Terra e Paixão na Globo, a fuga do personagem de Tony Ramos dará errado e ele será capturado ou morto pela polícia. Porém, nada pode ser descartado e, até o último capítulo da novela, o pai de Caio (Cauã Reymond) pode deixar o país e ter um destino inesperado.

