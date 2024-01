Terra e Paixão: além de Agatha, este personagem morto aparece no final da novela

Nos últimos capítulos de Terra e Paixão, Marino (Leandro Lima) tenta provar que Antônio (Tony Ramos) foi o responsável pela morte de Samuel (Ítalo Martins), ex-marido de Aline (Bárbara Reis), que foi assassinado nos primeiros dias da novela da Globo. Com isso, não é apenas Agatha (Eliane Giardini) que volta do mundo dos mortos para contar o seu desfecho.

Para resolver a principal briga da novela escrita por Walcyr Carrasco, a Globo decidiu que Samuel precisa aparecer e, por isso, o delegado de Nova Primavera consegue um mandato para a exumação do corpo do produtor rural, tudo para fazer o vilão de Terra e Paixão apodrecer atrás das grades.

Não está claro como Samuel vai aparecer no final da novela da Globo, mas o público pode esperar momentos de flashback para contar sobre um dos principais crimes de Antônio em Terra e Paixão.

Terra e Paixão: no final da novela, Samuel (Ítalo Martins) aparece do mundo dos mortos para entregar crime de Antônio (Tony Ramos) (Globo/João Miguel Júnior)

Diante disso, Marino está disposto a colocar o fazendeiro na cadeia a qualquer custo, como uma forma de vingança pelo atentado contra Lucinda (Débora Falabella). Nesta cena da novela da Globo, o delegado resgata o ponto inicial da trama para fazer com que Antônio responda pela morte de Samuel.

Quem fica com a terra vermelha no final da novela?

A disputa entre Antônio e Aline pela posse da terra vermelha acaba até o último capítulo de Terra e Paixão. Em breve, o vilão e a protagonista da novela da Globo vão se enfrentar no tribunal para acabar de uma vez com todas com essa história.

Depois de muitas brigas e crimes, o personagem de Tony Ramos fica de frente ao juiz para explicar tudo que fez e ainda os motivos que levam ele a acreditar que a propriedade é dele e não da nora.

Terra e Paixão: na justiça, Aline (Barbara Reis) leva a melhor e fica com as terras vermelhas; Antônio (Tony Ramos) é preso (Paulo Belote/Globo)

Porém, tudo começou a ser resolvido no capítulo desta quarta-feira (10), quando Vinícius (Paulo Rocha) começou a recuperar a memória e se tornou um personagem importante para a decisão final. Depois de tudo que fez Aline passar em Terra e Paixão, ele decide que é hora de falar aquilo que sabe perante a Justiça.

Terra e Paixão: no final da novela da Globo, Vinicius (Paulo Rocha) delata todos os crimes de Antônio (Tony Ramos) e faz Aline (Bárbara Reis) ficar com a terra vermelha (Léo Rosario/Globo)

Ao recuperar a memória, o geólogo de Terra e Paixão revela tudo que sabe, deixando a mãe de João (Matheus Assis), aliviada. Neste momento, Vinicius diz que o vilão da novela das 21 horas armou contra a personagem de Bárbara Reis para roubar a terra vermelha.

As poucas falas de Vinicius deixam Irene e Antônio surpresos e com muito medo da decisão do juiz. Com isso, o clima fica tenso entre o vilão e Aline, que esperam a decisão judicial. Porém, no final de Terra e Paixão, a protagonista da novela fica com as terras e Antônio deixa o fórum de Nova Primavera muito contrariado.

