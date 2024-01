Tem um significado profundo! JLo escondeu essa mensagem em sua joia de beija-flor. Será que é para o Ben?

No dia 7 de janeiro, foi realizada a 81ª edição dos Globo de Ouro no Hotel Beverly Hilton, localizado em Beverly Hills, Califórnia, em uma noite cheia de luxo e glamour, na qual foram homenageados os melhores do cinema e da televisão, sendo o primeiro grande evento do ano.

Os prêmios da gala foram disputados por dois dos filmes mais populares do verão de 2023, Barbie e Oppenheimer, liderando as indicações e levando para casa diversos prêmios.

Mas não foram apenas os prêmios, mas também as personalidades que compareceram ao evento, entre elas Jennifer Aniston, fazendo uma elegante aparição que muitos interpretaram como uma homenagem a Matthew Perry, honrando sua memória, e a chegada de Natalie Portman, após o anúncio de seu divórcio devido a uma infidelidade de seu então marido Benjamin Millepied.

O significado do look de Jennifer Lopez no Globo de Ouro 2024

Como era de esperar, as celebridades posaram com alguns dos seus trajes mais sofisticados, assinados por grandes casas de moda, juntando-se às tendências, entre elas, a cor vermelha, os laços e a renda.

Entre as famosas que se destacaram pelo seu traje estava Jennifer Lopez, que cativou com um vestido que rapidamente se tornou viral, e é que para aquela grande noite, optou por um look estilo Barbie com mangas de grande volume decoradas com rosas assinadas por Nicole + Felicia, acrescentando joias Boucheron que escondiam um significado profundo relacionado ao seu novo projeto e casamento.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Foi durante uma entrevista em que a Diva do Bronx aprofundou o lançamento de seu novo material discográfico, revelou a razão pela qual havia incluído joias em forma de beija-flores: “É a temporada de beija-flores. Como vocês podem ver, esses são pequenos ovos de Páscoa do meu projeto, vocês saberão o que significam quando assistirem ao filme”, revelou à Variety.

A joalheria também falou sobre o trabalho que haviam feito para Jennifer Lopez, comentando: "A coleção 'Hummingbird' da Boucheron foi muito emocionante para todos nós, dada sua profunda significância pessoal para Jennifer e seu significado em seu próximo álbum".

Jennifer Lopez fala sobre seu casamento com Ben Affleck

Foi nessa mesma entrevista para a Variety que muitos usuários reagiram com reprovação ao jornalista que entrevistou Jennifer Lopez, pois para eles foi inadequado perguntar sobre os casamentos que ela teve, comentando que ela "experimentou alguns casamentos" e questionando como ela saberia se Ben Affleck é o indicado, ao que ela respondeu:

“Sim. Eu sou meio que uma especialista, você disse de uma maneira estranha. Não sei muito sobre casamento, mas sim sobre casamentos. Eu não levo isso muito a sério, acredito que a vida é uma jornada louca em que você cai e se levanta, continua tentando e nunca desiste”. E acrescentou: “Às vezes, quando dizem que você sabe, você sabe. Ele é meu maior admirador e meu maior apoio”.