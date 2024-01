Séries que a Marvel promete em 2024

Todos os anos, a Marvel Studios apresenta um calendário extremamente atraente para seus fãs, onde a promessa de expandir continuamente o seu fascinante universo de histórias constitui o maior atrativo. Embora os filmes na tela grande sejam o prato principal, as produções destinadas à tela pequena também geram grande interesse e intriga.

Para 2024, a renomada produtora se compromete a oferecer um ano excepcional, com diversas produções reservadas que poderiam restituir-lhe a glória de antigamente, a qual tem experimentado certo declínio nos últimos produtos. A seguir, apresentamos um vislumbre das séries da Marvel Studios programadas para este novo ano.

‘X-Men ‘97′

Trata-se de uma série animada que será lançada no Disney+ nos primeiros meses de 2024. Ela funciona como um 'revival' da icônica série animada dos X-Men, que foi ao ar entre 1992 e 1997. Ela marcará o retorno do grupo de mutantes e terá dez episódios. Além disso, já foi confirmada uma segunda temporada em produção.

‘Eco’

Ontem, dia 9, esta minissérie focada na personagem Maya López (Alaqua Cox) chegou ao Disney+. Conhecemos Maya pela primeira vez na série Hawkeye. Aqui, a jovem terá que enfrentar seu passado e reconectar com suas raízes nativas. O filme marcará o retorno de Vincent D’Onofrio como Kingpin, além do retorno de Charlie Cox como Daredevil na tela do Disney+, após tê-lo visto em ‘She-Hulk’.

‘Agatha: Diários de Darkhold’

Para a segunda metade de 2024, finalmente teremos um vislumbre do tão anunciado spin-off de ‘WandaVision’. Após os eventos da série, Agatha Harkness (Kathryn Hahn) ainda está aprisionada e sem poderes em Westview. Lá, ela formará um grupo incomum de aliados que a ajudarão a recuperar seus poderes. A série terá nove episódios e contará com a participação, além de Hahn, de Aubrey Plaza, Joe Locke e Patti LuPone.

‘Seu Amigável Homem-Aranha do Bairro’

Esta é mais uma das propostas animadas do estúdio. Embora ainda não haja muitos detalhes sobre esta série, sabe-se que será lançada em algum momento de 2024 e que se concentrará no amado herói aracnídeo durante seus primeiros anos.