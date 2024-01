Remake de Elas por Elas: criminosa, protagonista foi desmascarada na novela

Helena (Isabel Teixeira) foi deixando pistas dos seus crimes e acabou sendo descoberta no remake de Elas por Elas. Na novela da Globo, a protagonista não aceita o namoro de Ísis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Felipe Bragança) e acaba colocando fogo no abrigo da nora, que descobre tudo nos próximos capítulos.

Em cenas emocionantes, Isis consegue desmascarar Helena após descobrir uma prova que a conecta ao incêndio no abrigo de animais. O momento é tenso para ricaça, mas ela ainda acha que pode se safar de tudo, até que Giovanni entra na história envolvendo o crime.

Acontece que antes de tudo vir à tona em Elas por Elas, a personagem de Isabel Teixeira na novela da Globo começa a aceitar a ideia de ter novamente Jonas (Mateus Solano) comandando a empresa da família. A atitude com o ex-marido levanta algumas suspeitas e o filho começa a investigar.

Remake de Elas por Elas: Helena (Isabel Teixeira) se sente traída pelo próprio pai (Léo Rosario/Globo)

Desconfiado da mãe, Giovanni, busca motivos e respostas para a mudança brusca da vilã da Globo e vai conversar com o avô, Sérgio (Marcos Caruso), sobre Helena. Mas, o parente não diz nada de relevante, pensando que o neto vai desistir e, pelo contrário, ele acende ainda mais a faísca da dúvida e faz o jovem correr atrás de qualquer prova contra a própria mãe.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: além de Agatha, este personagem morto aparece no final da novela

Já em casa, Giovanni escuta uma conversa na qual Sérgio menciona um isqueiro encontrado no dia do incêndio do abrigo de Ísis e o personagem de Felipe Bragança em Elas por Elas junta as peças e conclui que Helena é a responsável pelo crime.

Remake de Elas por Elas: Ísis (Rayssa Bratillieri) descobre que Giovanni (Filipe Bragança) não é filho biológico de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano) (Estevam Avellar/Globo)

Mais para frente, Giovanni promete denunciar Helena. Antes disso, ele liga para a namorada e revela que descobriu quem incendiou o abrigo. Juntos, eles conseguem gravar a confissão da vilã, que cai na armadilha e se entrega na frente do filho e de Ísis.

O rapaz, determinado a fazer justiça, vai além, deixando claro que irá denunciar a mãe, fazendo a mulher entrar em desespero diante da gravidade da situação.

LEIA TAMBÉM: Os signos do zodíaco que podem mudar da água para o vinho