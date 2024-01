“Parece ter 50″: as mudanças físicas que Kylie Jenner fez e pelas quais é criticada

Kylie Jenner A modelo posou nos Golden Globes com seu novo amor (Instagram (@kyliejenner))

Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram um dos casais mais comentados no último domingo, 7 de janeiro no Golden Globes após serem vistos juntos pela primeira vez em um evento tão importante.

A modelo e o ator surpreenderam seus seguidores em 2023 ao serem capturados em várias ocasiões e, embora tenham tentado manter seu romance longe dos escândalos, a verdade é que o relacionamento inesperado está chamando toda a atenção.

Com um beijo e um "eu te amo" eles confirmaram o relacionamento, no entanto, a irmã mais nova das Kardashian tem sido alvo de críticas por sua aparência física.

Kylie Jenner e as críticas por parecer "muito velha"

Kylie Jenner conseguiu se posicionar como uma das mulheres mais icônicas do mundo da moda, além de ser a mais rica de sua família, graças à sua marca Kylie Cosmetics, que a tornou uma das mulheres bilionárias, apesar de sua pouca idade.

É que, aos seus 26 anos, ela conseguiu construir todo um império. Tudo isso foi alcançado no meio da sua maternidade, sendo mãe de: Stormi (6 anos) e Aire (2 anos), que são fruto do seu relacionamento com o rapper Travis Scott.

Agora que a influenciadora deu uma nova chance ao amor com o protagonista de 'Wonka', ela tem recebido comentários duros sobre sua aparência, pois acreditam que ela aparenta ser muito mais velha do que realmente é.

Inclusive afirmam que, embora seja mais jovem que Timothée, que tem 28 anos, “parece sua mãe” e pedem para ela não fazer mais cirurgias estéticas, considerando que elas tiram sua juventude e naturalidade.

Por isso, os comentários negativos não demoraram a aparecer nas redes sociais. Apesar de parecerem apaixonados, há aqueles que não têm fé no relacionamento por ela ser mãe de dois filhos.

“Eu não gosto dela de jeito nenhum, ela parece muito grosseiro e já é divorciado com 2 filhos, meu Deus”, “Não acredito, ela parece bem mais velha e é até mais nova que ele”, “Ela parece bem mais velha, seu rosto foi prejudicado por tantas coisas”, “Ela parece bem mais velha! Não tem nada de errado nisso!!! Só que ela definitivamente não parece estar na casa dos 20 ou 30 anos”, “Timothée e sua mãe”, comentaram.

A mais nova das Jenner realizou algumas modificações em seu rosto, como o aumento de sua boca, passando de ter lábios bastante finos para lábios voluptuosos. Suas maçãs do rosto também parecem mais marcadas e, embora ela afirme que isso é alcançado com maquiagem, muitos opinam que são possíveis operações plásticas.