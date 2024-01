Paraíso Tropical: grávida, Bebel está em plano para destruir Tony Ramos na novela

Bebel (Camila Pitanga) vai engravidar nos próximos capítulos de Paraíso Tropical. Em cenas que ainda estão por vir na novela escrita por Manoel Carlos, a garota de programa descobre que está esperando um filho, mas tudo será um plano para destruir Antenor, personagem de Tony Ramos.

Tudo começa quando ela decide se envolver ainda mais nos planos tenebrosos de Olavo (Wagner Moura), que, desta vez, instrui a amada a engravidar propositalmente do empresário. A ideia é que ela arranque muito dinheiro do cafajeste, já que seu filho será herdeiro dele.

De olho na fortuna que pode roubar da família Cavalcanti, o vilão de Paraíso Tropical não pensa duas vezes e faz Bebel acreditar que tudo é possível. Em um determinado momento da novela da Globo, a personagem de Camila Pitanga faz o teste de gravidez e fica muito ansiosa pelo resultado.

Paraíso Tropical: Antenor Cavalcanti (Tony Ramos) é alvo de novo golpe (Renato Rocha Miranda/Globo)

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: além de Agatha, este personagem morto aparece no final da novela

Neste momento, ela fica totalmente sem condições de ler o documento e pede para Olavo revelar se ela está ou não esperando um bebê. Na cena, o homem confirma que Bebel está grávida: “Positivo. Você está grávida”, anunciará o vilão da novela de Gilberto Braga.

O golpe está aí…

A notícia deixa Bebel tão feliz que ela esquece que tudo não passa de um plano para arrancar a fortuna de Antenor. Ela chega a questionar Olavo se é verdade mesmo que ela espera um filho: “Tem certeza? Eu tô esperando criança? Tem um filho meu aqui na minha barriga? Eu vou ser mãe?”, questiona a garota de programa.

Paraíso Tropical Olavo revela para Bebel que ela está grávida e cria plano para roubar dinheiro de Antenor (Márcio de Souza/Globo)

Olavo, no entanto, joga um balde de água fria na amada. Na cena de Paraíso Tropical, o bandido revela que a verdadeira razão para ela ter o filho é apenas o dinheiro: “Bebel, tem tudo esquematizado aqui na minha cabeça. Você vai fazer tudo o que eu mandar. Você vai dar um jeito de mandar o Antenor pra cama, e vai fazer sexo com ele”, diz o crápula.

Até este momento, Bebel não tinha transado com o personagem de Tony Ramos na novela, que foi exibida em 2007, no horário nobre da TV Globo: “Eu vou transar com o Antenor?”, questiona ela, que ainda está sem entender.

Olavo responde que sim e que Antenor precisa acreditar que o filho é dele: “Bebel, vai ter que ser hoje à noite”, sentencia o vilão de Paraíso Tropical.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: shows e protegida; Wanessa Camargo abre coração na primeira festa